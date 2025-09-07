Veterán járműcsodákkal népesült be Túrkeve, de fellépett a Bikini is – galériákkal

Kétnapos rendezvénnyel ünnepeltek a Város Napja alkalmából Túrkeve lakói. Pénteken a Városháza Dísztermében díjátadókkal kezdődött a program, majd szombaton teljes mértékben a szórakozásé és a szórakoztatásé volt a főszerep.

Tíz év után először ítélték oda a Város Díszpolgára címet Túrkevén. A megtisztelő elismerést dr. Szabó Zoltán vehette át a Város Napja alkalmából, mellyel a Túrkevéért végzett munkáját ismerte el a képviselő-testület

Ilyen volt a Város Napja Túrkevén: emelkedett hangulat után felszabadult szórakozás

Pénteken ünnepélyes díjátadókkal vette kezdetét a Város Napja Túrkevén. A városháza dísztermében hivatalosan is kihirdették, hogy dr. Szabó Zoltán, nyugalmazott polgármester, civil szervezeti vezető, állatorvos és a magyar kultúra lovagja Túrkeve díszpolgára lett. A képviselő-testület döntése nyomán közel tíz év után ítélték oda ismét a rangos címet, amelyet most egyhangú támogatással kapott meg a városért végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.

"Dr. Szabó Zoltán teljes életpályája városunk gyarapodását szolgálta. Az állatorvosi hivatás, a rendszerváltásban vállalt szerep, a Civil TV, az önkormányzati és polgármesteri munka, valamint a civil szervezeti tevékenységek mellett a zeneiskola létrejötte, a zenei kultúra fejlődése, a városfejlesztések és az aradi vértanúkra emlékező park is mind-mind méltóvá teszik őt a díszpolgári címre” – mondta Sallai R. Benedek, Túrkeve polgármestere.

A veterán járműkiállítás nem csak a nosztalgikus hangulatok kedvelőit vonzotta szombaton. Ennyi érdekes két- és négykerekűt nem lát mindennap az ember

Szombaton már a szórakozásé volt a főszerep

A Város Napja szombaton a Ligetben folytatódott, ahol már reggel megnyílt a nosztalgia- és veterán járműkiállítás, valamint a zsibvásár. A különleges autók és motorok a város utcáin is felvonultak, igazi látványosságot nyújtva a közönségnek. A Vadász Pál Kiállítóteremben eközben Gy. Vad Erzsébet festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás, amely szintén sok látogatót vonzott.