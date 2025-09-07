1 órája
Veterán járműcsodákkal népesült be Túrkeve, de fellépett a Bikini is – galériákkal, videóval
Mozgalmasan telt a hétvége Túrkevén. A Város Napja idén is méltó ünnepléssel zajlott: díjátadók, kiállítások, színes kulturális és szórakoztató programok, valamint egy nosztalgikus koncert is várta a résztvevőket.
Kétnapos rendezvénnyel ünnepeltek a Város Napja alkalmából Túrkeve lakói. Pénteken a Városháza Dísztermében díjátadókkal kezdődött a program, majd szombaton teljes mértékben a szórakozásé és a szórakoztatásé volt a főszerep.
Ilyen volt a Város Napja Túrkevén: emelkedett hangulat után felszabadult szórakozás
Pénteken ünnepélyes díjátadókkal vette kezdetét a Város Napja Túrkevén. A városháza dísztermében hivatalosan is kihirdették, hogy dr. Szabó Zoltán, nyugalmazott polgármester, civil szervezeti vezető, állatorvos és a magyar kultúra lovagja Túrkeve díszpolgára lett. A képviselő-testület döntése nyomán közel tíz év után ítélték oda ismét a rangos címet, amelyet most egyhangú támogatással kapott meg a városért végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.
"Dr. Szabó Zoltán teljes életpályája városunk gyarapodását szolgálta. Az állatorvosi hivatás, a rendszerváltásban vállalt szerep, a Civil TV, az önkormányzati és polgármesteri munka, valamint a civil szervezeti tevékenységek mellett a zeneiskola létrejötte, a zenei kultúra fejlődése, a városfejlesztések és az aradi vértanúkra emlékező park is mind-mind méltóvá teszik őt a díszpolgári címre” – mondta Sallai R. Benedek, Túrkeve polgármestere.
Szombaton már a szórakozásé volt a főszerep
A Város Napja szombaton a Ligetben folytatódott, ahol már reggel megnyílt a nosztalgia- és veterán járműkiállítás, valamint a zsibvásár. A különleges autók és motorok a város utcáin is felvonultak, igazi látványosságot nyújtva a közönségnek. A Vadász Pál Kiállítóteremben eközben Gy. Vad Erzsébet festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás, amely szintén sok látogatót vonzott.
Járműkiállítás a túrkevei városnaponFotók: Mészáros János
A délutáni hivatalos megnyitót követően egymást váltották a színpadi programok: először a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde Vass utcai óvodásai léptek színpadra, majd Horváth Lajos népdalokat énekelt Angyal Ferenc citerakíséretével. A közönség hallhatta a Madarász Károly Népdalkör dalcsokrát, a Kistücsök Néptánccsoport táncát és a Chorda Kórus koncertjét is. A műsort folytatta a Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték AMI táncbemutatója, majd a Dalma Dance Club fellépése. A sort a Zumba Beával zárta, amely új lendületet adott a közönségnek.
A programok sorában helyet kapott Fekete Jenő koncertje is, aki a hazai blues meghatározó alakja, estére pedig a Bikini együttes nagyszabású koncertje koronázta meg a rendezvényt. A sportosabb érdeklődők a Túrkevei Atlétika Klub szkandereseivel próbálhatták ki erejüket, a jótékonysági babgulyás-főzés bevételéből pedig a helyi óvoda és a Szociális Szolgáltató Központ fejlesztéseit támogatják.
A Város Napja tehát idén is sokszínű és tartalmas kikapcsolódást kínált: a hagyományőrző műsoroktól a modern táncbemutatókon át egészen a nagykoncertig minden korosztály találhatott magának élményt.
Régiségek vására a túrkevei városnaponFotók: Mészáros János