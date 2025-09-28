1 órája
Egy különleges Hondával gurult le Svédországból a kiállítás egyik „résztvevője”
A szombati tartalmas és fergeteges bulisorozatot követően vasárnap reggeltől újabb programsorral kedveskedtek a szolnoki Tiszai hajósok terére és a rakpartra kilátogatók számára a 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szervezői. A Veteránautó Kiállítás főszereplői magukhoz vonták az érdeklődő szemeket.
A Tiszai Hal Napja egyik társprogramja, a Veteránautó Kiállítás ismét új régiségkincseket tartogatott.
A „hajósok terét” elsősorban a gyermekek vették birtokba, miután a színpadon kölyökkoncertek szórakoztatták a „kisérdeműt”, azon túl pedig ugyanez a korosztály játékos ügyességi feladatokkal múlatta az időt.
A rakpartot a vendéglősök halkínálatán kívül a Veteránautó Kiállítás történelmi kincsei lepték el. A legrégebbi típusokat az olasz Fiat és leányvállalata, a Simca állította csatasorba. A két Topolino, azaz „kisegér” egyedenként közel nyolcvan esztendőt számlál maga mögött, és ki tudja, hány év lesz még előttük...(?).
Szolnoki Veteránautó KiállításFotók: Nagy Balázs
Régebbi és újabb típusú csodamotorok is felvonultak a Veteránautó Kiállításon
Szabó István majdhogynem egyenesen Svédországból repítette motorját Szolnokra.
– Ez az 1500 köbcentis Honda Goldwing boxer három napja még Stockholmban pihent, onnan hoztam haza lábon – mesél legújabb járműve beszerzésének történetéről az oldtimereket előszeretettel gyűjtő férfi.
– A neten rátaláltam erre a különlegességre. Lecsaptam rá, már csak haza kellett szállítani. Azt gondoltam, ez a legnagyobb gond, végül kiderült, ez a kétnapos utazás lett életem egyik legmaradandóbb élménye. Kirepültem a svédországi ismerőseimhez, egészen jó áron hozzájutva megszereztem a Goldwinget, majd visszakompoztam vele az Öreg Kontinensre. Innen már közel kétezer kilométert nyeregben megtéve hazagurítottam, hogy itt, szinte még meleg motorral kiállíthassam – számolt be túrájáról István.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával
Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval
Fergeteges koncertet adott Hevesi Tamás Szolnokon – videóval, galériával