Egy különleges Hondával gurult le Svédországból a kiállítás egyik „résztvevője”

Címkék#szoljon videó#Tiszai Hal Napja#Veteránautó Kiállítás

A szombati tartalmas és fergeteges bulisorozatot követően vasárnap reggeltől újabb programsorral kedveskedtek a szolnoki Tiszai hajósok terére és a rakpartra kilátogatók számára a 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szervezői. A Veteránautó Kiállítás főszereplői magukhoz vonták az érdeklődő szemeket.

Mészáros Géza

A Tiszai Hal Napja egyik társprogramja, a Veteránautó Kiállítás ismét új régiségkincseket tartogatott.

szolnoki Veteránautó Kiállítás 2025
A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja vasárnapi programjának egyik leglátogatottabb eseménye a rakparton felsorakoztatott Veteránautó Kiállítás volt, melynek két legidősebb főszereplője az olasz „kisegerek”, a Fiat Topolinók (előtérben) voltak
Fotó: Nagy Balázs

A „hajósok terét” elsősorban a gyermekek vették birtokba, miután a színpadon kölyökkoncertek szórakoztatták a „kisérdeműt”, azon túl pedig ugyanez a korosztály játékos ügyességi feladatokkal múlatta az időt.

A rakpartot a vendéglősök halkínálatán kívül a Veteránautó Kiállítás történelmi kincsei lepték el. A legrégebbi típusokat az olasz Fiat és leányvállalata, a Simca állította csatasorba. A két Topolino, azaz „kisegér” egyedenként közel nyolcvan esztendőt számlál maga mögött, és ki tudja, hány év lesz még előttük...(?).

Szolnoki Veteránautó Kiállítás

Fotók: Nagy Balázs

Régebbi és újabb típusú csodamotorok is felvonultak a Veteránautó Kiállításon

Szabó István majdhogynem egyenesen Svédországból repítette motorját Szolnokra.

– Ez az 1500 köbcentis Honda Goldwing boxer három napja még Stockholmban pihent, onnan hoztam haza lábon – mesél legújabb járműve beszerzésének történetéről az oldtimereket előszeretettel gyűjtő férfi.

– A neten rátaláltam erre a különlegességre. Lecsaptam rá, már csak haza kellett szállítani. Azt gondoltam, ez a legnagyobb gond, végül kiderült, ez a kétnapos utazás lett életem egyik legmaradandóbb élménye. Kirepültem a svédországi ismerőseimhez, egészen jó áron hozzájutva megszereztem a Goldwinget, majd visszakompoztam vele az Öreg Kontinensre. Innen már közel kétezer kilométert nyeregben megtéve hazagurítottam, hogy itt, szinte még meleg motorral kiállíthassam – számolt be túrájáról István.

