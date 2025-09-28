Egy különleges Hondával gurult le Svédországból a kiállítás egyik „résztvevője”

A Tiszai Hal Napja egyik társprogramja, a Veteránautó Kiállítás ismét új régiségkincseket tartogatott.

A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja vasárnapi programjának egyik leglátogatottabb eseménye a rakparton felsorakoztatott Veteránautó Kiállítás volt, melynek két legidősebb főszereplője az olasz „kisegerek”, a Fiat Topolinók (előtérben) voltak

Fotó: Nagy Balázs

A „hajósok terét” elsősorban a gyermekek vették birtokba, miután a színpadon kölyökkoncertek szórakoztatták a „kisérdeműt”, azon túl pedig ugyanez a korosztály játékos ügyességi feladatokkal múlatta az időt.

A rakpartot a vendéglősök halkínálatán kívül a Veteránautó Kiállítás történelmi kincsei lepték el. A legrégebbi típusokat az olasz Fiat és leányvállalata, a Simca állította csatasorba. A két Topolino, azaz „kisegér” egyedenként közel nyolcvan esztendőt számlál maga mögött, és ki tudja, hány év lesz még előttük...(?).