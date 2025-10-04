1 órája
Ez állati jó volt: látványosan ünnepeltek a szolnoki vadasparkban – galériával, videóval
Az állatok világnapja alkalmából tartottak családi napot szombaton a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban. Videón és fotókon is mutatjuk, hogyan telt a rendhagyó nap.
Fotó: Nagy Balázs
A szolnoki Bagolyvár Vadasparkba várták az állatbarátokat az állatok világnapja alkalmából a vármegyeszékhelyen. A programok sorában mindenki megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot.
Állatok világnapja a Bagolyvár VadasparkbanFotók: Nagy Balázs
A szervezők rengeteg érdekes és interaktív programmal készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A már jól megszokott látványetetésen kívül volt kecskesétáltatás, pónicsinosítás és kutyás szarvasgomba-keresési bemutató is.
