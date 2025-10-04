október 4., szombat

Ez állati jó volt: látványosan ünnepeltek a szolnoki vadasparkban – galériával, videóval

Címkék#Bagolyvár Vadaspark#családi nap#állatok világnapja

Az állatok világnapja alkalmából tartottak családi napot szombaton a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban. Videón és fotókon is mutatjuk, hogyan telt a rendhagyó nap.

Nagy Balázs
Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Bagolyvár Vadasparkba várták az állatbarátokat az állatok világnapja alkalmából a vármegyeszékhelyen. A programok sorában mindenki megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot.

Állatok világnapja a Bagolyvár Vadasparkban

Fotók: Nagy Balázs

A szervezők rengeteg érdekes és interaktív programmal készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A már jól megszokott látványetetésen kívül volt kecskesétáltatás, pónicsinosítás és kutyás szarvasgomba-keresési bemutató is.

