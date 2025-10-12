2 órája
Illatos almás finomságok és vidám programok várták az érdeklődőket a Szandaszőlősi Művelődési Házban
Ínycsiklandó látvány fogadta a látogatókat a szandaszőlősi művelődési házban szombat délután. Az Őszi almaságok nevű rendezvényen 12 sutiböl választhatták ki a kedvencüket a betérők.
Szombaton a Szandaszőlősi Művelődési Házban az alma került a középpontba
Fotó: Avar Vanda
Szebbnél szebb, illatos és incsiklandó almás süteményekkel telt meg szombaton a Szandaszőlősi Művelődési Ház, ahol az Őszi Almasságok rendezvényen a vendégek nemcsak kóstolhattak, de szavazhattak is a kedvencükre. Tizenkét lelkes pályázó mérte össze tudását, s ki-ki ízlése szerint dönthette el, melyik sütemény robbantotta fel leginkább az ízlelőbimbóit. A legkisebbek sem maradtak élmény nélkül. A ház udvarán népi fajátékokkal, játszhattak, bent pedig az "almás játékok" és kézműves foglalkozások várták öket. A rendezvény Molnár Orsi interaktív zenés programjával búcsúzott.
Őszi almaságok SzolnokonFotók: Avar Vanda
