Illatos almás finomságok és vidám programok várták az érdeklődőket a Szandaszőlősi Művelődési Házban

Szebbnél szebb, illatos és incsiklandó almás süteményekkel telt meg szombaton a Szandaszőlősi Művelődési Ház, ahol az Őszi Almasságok rendezvényen a vendégek nemcsak kóstolhattak, de szavazhattak is a kedvencükre. Tizenkét lelkes pályázó mérte össze tudását, s ki-ki ízlése szerint dönthette el, melyik sütemény robbantotta fel leginkább az ízlelőbimbóit. A legkisebbek sem maradtak élmény nélkül. A ház udvarán népi fajátékokkal, játszhattak, bent pedig az "almás játékok" és kézműves foglalkozások várták öket. A rendezvény Molnár Orsi interaktív zenés programjával búcsúzott.