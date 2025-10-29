Keresik Jászárokszállás legédesebb titkát – indul a süteményverseny!

Harmadik alkalommal hirdette meg az Árokszállási Sütiversenyt a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. November 4-ig lehet nevezni, mutatjuk, hogyan.

Harmadik alkalommal hirdették meg az Árokszállási Sütiversenyt, amelyre édes süteményekkel lehet nevezni

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Íz, állag és küllem is számít az Árokszállási Sütiversenyen

– Keressük Jászárokszállás legfinomabb édes süteményét, melyből a verseny napjára 10 darabot, szeletet kell leadni. A zsűri az összbenyomás alapján hozza meg döntését és egy évre odaítéli az Árokszállás süteménye címet a nyertesnek, aki a megtisztelő oklevél mellett egy serleggel is gazdagodik – olvasható az Árokszállási Sütiverseny felhívásában. Az ifjúsági, 18 éven aluli nevezőket külön ajándékkal jutalmazzák. A nevezés díjtalan, november 4-én 12 óráig lehet jelentkezni a Petőfi Művelődési Házban személyesen vagy az [email protected] email címen. Fontos információ, hogy a jelentkezésen szerepeljen a versenyző neve, a jászárokszállási lakhely, sütemény neve, ifjúsági versenyző esetén a születési év. Versenyzőnként egyféle süteményt várnak. A sütiket november 8-án, szombaton 9 és 10 óra között lehet leadni a művelődési házban. Ezen a napon, 11 órakor lesz az eredményhirdetés.