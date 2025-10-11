Kiváló borokkal várta a vendégeket a 21. Berényi Borünnep, kiderült mely nedük lettek az év díjazottjai

A már hagyományosan minden év őszén megrendezett Berényi Borünnep ezúttal is sok kiállítót vonzott.

Népes tömeg gyűlt össze Jászberényben a Berényi Borünnepen

Fotó: Pesti József

A különböző fajtájú, ízű saját készítésű jobbnál-jobb nedűket felvonultató országos hírű pincészetek neve ismerősen csengett e nemes ital kedvelői között. Nem is okozott csalódást annak, aki végig kóstolta a választékot.