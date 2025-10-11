október 11., szombat

Kiváló borokkal várta a vendégeket a 21. Berényi Borünnep, kiderült mely nedük lettek az év díjazottjai

Mi más melegítheti fel egy kissé hűvös októberi estén a jászberényi CO- OP Áruház átriumában üldögélő társaságot, ha nem egy vagy két pohár jó fajta bor?  Nos, abból pénteken naplemente után volt választék bőven...

Pesti József

A már hagyományosan minden év őszén megrendezett Berényi Borünnep ezúttal is sok kiállítót vonzott.

Berényi Borünnep
Népes tömeg gyűlt össze Jászberényben a Berényi Borünnepen
Fotó: Pesti József

A különböző fajtájú, ízű saját készítésű jobbnál-jobb nedűket felvonultató országos hírű pincészetek neve ismerősen csengett e nemes ital kedvelői között. Nem is okozott csalódást annak, aki végig kóstolta a választékot.

Jászerényi borünnep, 2025

Fotók: Pesti József

Az nem tudjuk, hogy az est folyamán hány közös koccintás volt, azt azonban igen, mely borokat találta a zsűri a legjobbaknak.

Íme a Berényi Borünnep eredménylistája:

CO- OP Star vörös bor: Teleki, 2021- es Villányi Cabernet Sauvignon

CO- OP Star fehér bor: Ostoros Családi Pincészet, 2024- es Soltész Zenit

CO- OP Star bora: Kvaszinger Borászat, 2024- es Sárga Muskotály

Legjobb édes bor: Breitenbach Pince, 2013- as Tokaji Esszencia

Különdíj: Kerekhegy 67 Pince, 2019- es Kékfrankos

