1 órája
Kiváló borokkal várta a vendégeket a 21. Berényi Borünnep, kiderült mely nedük lettek az év díjazottjai
Mi más melegítheti fel egy kissé hűvös októberi estén a jászberényi CO- OP Áruház átriumában üldögélő társaságot, ha nem egy vagy két pohár jó fajta bor? Nos, abból pénteken naplemente után volt választék bőven...
A már hagyományosan minden év őszén megrendezett Berényi Borünnep ezúttal is sok kiállítót vonzott.
A különböző fajtájú, ízű saját készítésű jobbnál-jobb nedűket felvonultató országos hírű pincészetek neve ismerősen csengett e nemes ital kedvelői között. Nem is okozott csalódást annak, aki végig kóstolta a választékot.
Jászerényi borünnep, 2025Fotók: Pesti József
Az nem tudjuk, hogy az est folyamán hány közös koccintás volt, azt azonban igen, mely borokat találta a zsűri a legjobbaknak.
Íme a Berényi Borünnep eredménylistája:
CO- OP Star vörös bor: Teleki, 2021- es Villányi Cabernet Sauvignon
CO- OP Star fehér bor: Ostoros Családi Pincészet, 2024- es Soltész Zenit
CO- OP Star bora: Kvaszinger Borászat, 2024- es Sárga Muskotály
Legjobb édes bor: Breitenbach Pince, 2013- as Tokaji Esszencia
Különdíj: Kerekhegy 67 Pince, 2019- es Kékfrankos
