Együtt dobbant a szív a Civilek legnagyobb ünnepén

Jászárokszállás adott otthont az I. Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Civil Közösségek Fesztiváljának. A szombaton lebonyolított rendezvény korábban Szolnokon 23 évig Civil Kavalkád névre hallgatott.

Pesti József

Kellemetlen, olykor erős szél fogadta a Jászárokszállásra érkező kiállítókat, vásárlókat,  érdeklődőket a városközpontban megtartott I. JNSZ Vármegyei Civil Közösségek Fesztiválján.

Változatos volt a kínálat az Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Civil Közösségek Fesztiválján
Fotó: Pesti József

Ennek ellenére- a civilek legnagyobb ünnepére- mintegy 45 kiállító és 250 résztvevő érkezett a városba, teret adva leginkább a Jászságnak.

A szervezők változatos, színes programmal készültek: egyebek között hagyományőrző bemutatókkal, a hungarikum ízeivel, gasztro udvarral, gyermekbirodalommal, NMI játszótérrel, egészségügyi szűrésekkel, a Máltai Manufaktúra bemutatkozásával, rendvédelmi szervek, szociális intézmények, ifjúsági szervek bemutatóival, kézműves vásárral várták a látogatókat.

Civil Kavalkád Jászárokszálláson

Fotók: Pesti József

Természetesen a nagyszínpad sem maradt üres. A világot jelentő deszkákon elsősorban zenés- táncos fellépések váltották egymást, de volt divatbemutató és bohóc show is. Kiválasztották a legszebb standot, amelyet a Jászárokszállási Kertbarát Kör érdemelt ki.

A nagyszabású esemény sok érdeklődőt megmozgatott, akik felfedezhették a vármegye értékeit és kincseit.

A szervezők tervei alapján jövőre egy másik vármegyei településen folytatódik majd a Civil Közösségek Fesztiválja.

