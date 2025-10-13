Együtt dobbant a szív a Civilek legnagyobb ünnepén

Természetesen a nagyszínpad sem maradt üres. A világot jelentő deszkákon elsősorban zenés- táncos fellépések váltották egymást, de volt divatbemutató és bohóc show is. Kiválasztották a legszebb standot, amelyet a Jászárokszállási Kertbarát Kör érdemelt ki.

A nagyszabású esemény sok érdeklődőt megmozgatott, akik felfedezhették a vármegye értékeit és kincseit.

A szervezők tervei alapján jövőre egy másik vármegyei településen folytatódik majd a Civil Közösségek Fesztiválja.