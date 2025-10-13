21 perce
Együtt dobbant a szív a Civilek legnagyobb ünnepén
Jászárokszállás adott otthont az I. Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Civil Közösségek Fesztiváljának. A szombaton lebonyolított rendezvény korábban Szolnokon 23 évig Civil Kavalkád névre hallgatott.
Kellemetlen, olykor erős szél fogadta a Jászárokszállásra érkező kiállítókat, vásárlókat, érdeklődőket a városközpontban megtartott I. JNSZ Vármegyei Civil Közösségek Fesztiválján.
Ennek ellenére- a civilek legnagyobb ünnepére- mintegy 45 kiállító és 250 résztvevő érkezett a városba, teret adva leginkább a Jászságnak.
A szervezők változatos, színes programmal készültek: egyebek között hagyományőrző bemutatókkal, a hungarikum ízeivel, gasztro udvarral, gyermekbirodalommal, NMI játszótérrel, egészségügyi szűrésekkel, a Máltai Manufaktúra bemutatkozásával, rendvédelmi szervek, szociális intézmények, ifjúsági szervek bemutatóival, kézműves vásárral várták a látogatókat.
Természetesen a nagyszínpad sem maradt üres. A világot jelentő deszkákon elsősorban zenés- táncos fellépések váltották egymást, de volt divatbemutató és bohóc show is. Kiválasztották a legszebb standot, amelyet a Jászárokszállási Kertbarát Kör érdemelt ki.
A nagyszabású esemény sok érdeklődőt megmozgatott, akik felfedezhették a vármegye értékeit és kincseit.
A szervezők tervei alapján jövőre egy másik vármegyei településen folytatódik majd a Civil Közösségek Fesztiválja.
