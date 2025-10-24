október 24., péntek

Félelmetes manőver

1 órája

Elektromos rollerezés: életveszélyesen, szabálytalanul a szolnoki közúti forgalomban – videóval

Címkék#Széchenyi körút#kresz#szabály#figyelem

„A közlekedés többi tagjának köszönhető, hogy még él!” – képedt el, majd szólt hozzá indulatosan a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók nevű Facebook-csoportban október 23-án délelőtt kiposztolt videós bejegyzésre egy, az oldalt követő egyik hozzászóló. Egy elektromos rollerező ön- és közveszélyes szabálytalansága verte ki nála a biztosítékot.

Mészáros Géza

A közösségi oldalra feltett videós bejegyzésen az látszik, hogy egy sötétruhás fiatalember egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel a szolnoki Széchenyi körúton nagy sebességgel robogva, a külső sávból szabálytalanul megelőzve egy autót, balra bekanyarodik egy utcába a szembejövő autósor között.

Elektromos roller
A szabálytalanul haladó elektromos rollerezőt az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette a szolnoki Széchenyi körúton
Forrás: Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók Facebook-oldal

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya számos alkalommal felhívta már az elektromos rollerrel közlekedő fiatalok figyelmét a KRESZ-szabályok betartására, valamint mások és saját épségük biztonsága érdekében a körültekintő járműhaladásra.

Az elektromos roller nem játékszer!

A poszthoz érkező hozzászólások is igencsak beszédesek:

„Ha nekem jönne egy ilyen kamikaze, életunt barom, mert nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat, biztosítása nincs, hogy kifizesse az okozott kárt, hát majd leverném rajta! De a szülein is, hogy ilyen felelőtlenek, hogy 10-15 éves suhancoknak ilyet vesznek!” – így az egyik.

Egy másik hozzászóló szerint: „Ideje lenne betiltani ezt a baromságot! Nem elég, hogy ön- és közveszélyes! Még lusták is lesznek a fiatalok…”.

„Kicsit a rendőrök is nagyobb figyelmet fordíthatnának a rolleresekre! Egynémely nagyon balesetveszélyesen közlekedik!” – folytatódik a fiatalok ostorozása a bejegyzés alatt.

Mindenesetre elgondolkodtató lehet sokak számára ez a nem egyedi eset...

A videót itt tudják megnézni.

 

