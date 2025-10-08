Meglepő lista látott napvilágot, Fegyvernek is ott van a legkéjsóvárabb települések között

Az erotika Magyarországon továbbra is népszerű téma – legalábbis ez derül ki abból a friss felmérésből, amely megmutatta, hol a legfogékonyabbak a magyarok az érzéki tartalmak iránt. A kutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből Fegyvernek és Tiszaszentimre is felkerült az ország legkéjsóvárabb települései közé.

Az erotika Magyarországon a térkép szerint is a keleti országrészben éllénkebb

Forrás: szexrandi.hu

Az erotika Magyarországon új irányt vett: a nyugat előretört, de az Alföld sem maradt le

A felmérés a Google Trends adatai alapján készült, vagyis azt vizsgálták, hogy az elmúlt év során mely városokban és falvakban kerestek rá a legtöbben a „szex” szóra. Az eredmények meglepő fordulatot hoztak: míg korábban Kelet-Magyarország uralta a mezőnyt, addig most három nyugat-magyarországi település is az élre tört.

Az idei első helyezett a Somogy vármegyei Kiskorpád, a második a Zala vármegyei Nemesrádó, a harmadik pedig a Vas vármegyei Oszkó lett. A keleti térség azonban továbbra sem maradt le teljesen – Tiszaszentimre a negyedik, Fegyvernek pedig a nyolcadik helyen végzett, ezzel újra bebizonyítva, hogy a térség lakói az online térben is aktív érdeklődést mutatnak a témában.

A tízes listán további keleti települések is helyet kaptak, köztük Heves, Cigánd és Nyírcsaholy, miközben Budapest ezúttal is kimaradt a rangsorból. Úgy tűnik, a fővárosban a vágyak kielégítése nem feltétlenül az interneten keresztül történik.

A kutatást a Szexrandi.hu készítette, amely 2015 óta minden évben nyilvánosságra hozza a magyarok szexuális érdeklődésének földrajzi megoszlását. Az oldal szerint a lista ezúttal is a Google keresési trendjein alapul, így a sorrend jól tükrözi, mely települések lakói voltak a legaktívabbak a virtuális térben az elmúlt időszakban.

Top 10 erotikára fogékony település 2025-ben: