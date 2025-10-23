A „szőke folyó” most egyszerre teszi próbára a gyomrot és a józan észt – egyre több egyed bukkan fel

Régi íz kísért a Tisza partján: a hírek szerint ismét feltűnt a folyami rák a folyó több szakaszán, Szolnoktól egészen Szegedig. A páncélos visszatérése egyszerre csempész nosztalgiát a konyhákba és izgalmat az esti vízparti sétákba.

A folyami rák a tiszta folyóvizek és tavak lakója, ahol a parti üregekben és kövek alatt él

Folyami rák a Tiszában – régi ismerős újra a címlapon

Egyre több horgász és part menti megfigyelő számol be rákok felbukkanásáról: Szeged környékén az alsóvárosi holtágaknál, a Fehérpartnál és a tápéi mellékágaknál is láttak példányokat. Éjszaka aktívak, nappal rejtőzködnek – pont annyit mutatnak magukból, hogy a sétáló szíve megugorjon egy villanásnyi páncélfényre.

A jelenségről részletes cikket közölt a SzegedMa oldala, amely szerint a Tisza több szakasza újra ideális élőhely lehet a rákféléknek. A folyó tiszta, oxigéndús, lassú folyású vizet kínál, persze csak akkor, ha nem szennyezik és nem bolygatják túl.

Rézi néni kedvencei is visszakacsintanak

Nem is olyan régen Szegeden a rákleves és a rákpaprikás hétköznapi fogásnak számított. Rézi néni, azaz Zsalozovits Józsefné 19. század végén megjelent legendás Szegedi Szakácskönyvében, rákos receptek sora szerepelt, mint a páncélból főtt alaplé, a paprikás-tejfölös mártás, sőt a „rákos túrós csusza” is. Rézi néni receptjei alapján a rákot megfőzték, a húsát kiszedegették a páncélból, majd fűszerekkel, paprikával és tejföllel ízesítették, olykor túróval és csuszatésztával összekeverve tálalták. A rákpáncélt pedig nem dobták ki, hiszen abból készült az ízes alaplé, vagy éppen a tányérra tették díszítésként. Ma már ez inkább gasztrokuriózum, de a folyami rákok visszatérésének híre biztosan megmozgatja a séfek fantáziáját.

Vízminőség szempontjából is fontos a rákok megjelenése

A rákok jelenléte jó jel a vízminőség szempontjából, de nem szabad elfeledni, hogy a folyami rák és a kecskerák érzékeny, sok helyen védett faj. Gyűjtésük szigorú szabályokhoz kötött, bizonyos területeken tilos is lehet. A lényeg, hogy örülünk nekik, de nem zsákmányoljuk ki őket.

A folyami rákok megejlenése fantasztikus, de vigyázni kell rájuk

Ahogyan a SzegedMa oldala is tisztázta: az, hogy a Tiszában ismét fel-felbukkan a folyami rák, nem felhívás „vadászatra”. Őshonos, ökológiailag érzékeny fajról beszélünk, amelynek állományát korábban a szennyezés, az élőhelyek bolygatása és a rákpestis is erősen megtizedelte. A mostani visszatérés reményt ad, de mindez törékeny is lehet. Egy rossz döntés, mint például túlzott gyűjtés, kövek forgatása, partrombolás, újra évekre visszavetheti a populációt. A természetvédők szerint a legjobb, ha örülünk a jelenlétének, de ne akarjuk mindenáron „kiaknázni”, azaz nézzük, fotózzuk, majd hagyjuk tovább élni a saját közegében.