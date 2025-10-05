A szolnoki esperes lelkész lehet az északi egyházkerület új püspöke – videóval

Az egyházkerület új főpásztorát a jelöltséget vállalt lelkészek közül választja meg az egyházközségek presbitériuma, aki akár Győri Péter Benjámin szolnoki esperes lelkész is lehet.

Győri Péter Benjámin szolnoki esperes lelkész is esélyes az evangélikus püspöki tisztségre

Fotó: Mészáros János

Dr. Fabinyi Tamás megüresedő püspöki tisztségére jelölt lelkészek névsorát az Északi Evangélikus Egyházkerület 2025. május 28-ai közgyűlésén határozták meg. A lista eredetileg nyolc nevet tartalmazott. A jelöltek közül ketten – Sághy Balázs és Szabó B. András – még a programírás előtt visszaléptek. A július 31-i határidőig négy jelölt küldte meg programját a jelölőbizottság részére, a másik két jelölté, köztük Győri Péter Benjáminé később érkezett meg. A közelmúltban, szeptember 23-án újabb visszalépés történt: dr. Gáncs Tamás is lemondott a jelöltségéről, így immáron öt jelölt maradt a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete „püspöki süvegében”.

Győri Péter Benjámin, a sokoldalú lelkész

Győri Péter Benjámin a szolnoki gyülekezetben szolgál idén huszonötödik éve. Tíz évig volt a Dél-Pest Megyei Egyházmegye ifjúsági felelőse, évekig az egyházmegye evangélikus lelkészi munkaközösségének elnöke, tizenegy éve esperes. Több éve a Szolnoki Ökumenikus Lelkészkör elnöke. Tíz évvel ezelőtt, 2015-ben a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat elismerést vehette át.

Győri Péter Benjámin nős, két felnőtt gyermek édesapja. Szolgálatában azt keresi, hogyan szólalhat meg az evangélium hitelesen, meggyőző erővel a változó világban, és miként jelenthet alternatívát mai kultúránk számára. Mások mellett a zene, a mozgás öröme, a közösség, a teológia és a természet tölt be fontos szerepet életében.