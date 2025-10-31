Hagyomány született: másodszor is nagyot szólt a Halloween Futás – galériával

A Tiszaligeti sétány halloweeni díszletként élt péntek este: a kalandpark futókörének környékét sejtelmes fények és rémisztő hangok járták be, miközben jelmezes futók rajtoltak el a Szolnok Élménysziget hagyományosnak számító Halloween Futásán. A szervezők célja kettős volt: a futás népszerűsítése és az ünnep játékos hangulatának megélése. A halloween futás Szolnokon idén is rengeteg kicsit és nagyot vonzott.

A Szolnok Élménysziget Halloween Futása remek hangulatban telt

Fotó: Nagy Balázs

Jelmezek lepték el a futókört

A résztvevők jelentős része beöltözve érkezett: szellemek, vámpírok, boszorkányok és egyéb, hátborzongató figurák futottak a sétányon. A villogó kiegészítők, maszkok és fényvisszaverő „bigyók” még inkább erősítették a látványt, a sötét, füstös pályaszakaszokon messziről derengett a jelmezek sora.

Fények és effektek a pálya mentén

A pálya mentén sejtelmes fények, hangeffektek, sikolyok és kuncogások kísérték a mezőnyt; a szervezők látványelemekkel teremtettek „kísértetjárást” a ligetben. A helyszínen – a korábbi ígéret szerint – a dekoráció és a show-elemek adták meg a futás különleges atmoszféráját.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Csokikereséssel, pillecukorral, és tűzijátékkal zárult az este

A program részeként csokikeresés volt a pálya mentén, a célban pillecukor várta a befutókat, a zárás pedig látványos tűzijátékkal történt. A szervezők korábbi felhívásában arra buzdítottak minden sportos kedvű résztvevőt – kicsiket és nagyokat egyaránt –, hogy ne riadjon vissza egy kis füsttől és sötétségtől, sőt öltözzön be minél kreatívabban. Az est végére a Tiszaliget valóban halloweeni játszótérré változott.