Borzongás

2 órája

Hagyomány született: másodszor is nagyot szólt a Halloween Futás – galériával

Címkék#Szolnok Élménysziget#futás#halloween

Sejtelmes fény és füst lengte be péntek este a Tiszaligeti sétányt, jelmezes futók lepték el a pályát. A Halloween Futás Szolnokon egyszerre szolgálta a mozgás népszerűsítését és a halloweeni hangulat megélését. Csokikeresés, pillecukor és látványos tűzijáték tette teljessé az estét.

Szoljon.hu

A Tiszaligeti sétány halloweeni díszletként élt péntek este: a kalandpark futókörének környékét sejtelmes fények és rémisztő hangok járták be, miközben jelmezes futók rajtoltak el a Szolnok Élménysziget hagyományosnak számító Halloween Futásán. A szervezők célja kettős volt: a futás népszerűsítése és az ünnep játékos hangulatának megélése. A halloween futás Szolnokon idén is rengeteg kicsit és nagyot vonzott.

halloween futás szolnokon
A Szolnok Élménysziget Halloween Futása remek hangulatban telt
Fotó: Nagy Balázs

Jelmezek lepték el a futókört

A résztvevők jelentős része beöltözve érkezett: szellemek, vámpírok, boszorkányok és egyéb, hátborzongató figurák futottak a sétányon. A villogó kiegészítők, maszkok és fényvisszaverő „bigyók” még inkább erősítették a látványt, a sötét, füstös pályaszakaszokon messziről derengett a jelmezek sora.

Fények és effektek a pálya mentén

A pálya mentén sejtelmes fények, hangeffektek, sikolyok és kuncogások kísérték a mezőnyt; a szervezők látványelemekkel teremtettek „kísértetjárást” a ligetben. A helyszínen – a korábbi ígéret szerint – a dekoráció és a show-elemek adták meg a futás különleges atmoszféráját.

Csokikereséssel, pillecukorral, és tűzijátékkal zárult az este

A program részeként csokikeresés volt a pálya mentén, a célban pillecukor várta a befutókat, a zárás pedig látványos tűzijátékkal történt. A szervezők korábbi felhívásában arra buzdítottak minden sportos kedvű résztvevőt – kicsiket és nagyokat egyaránt –, hogy ne riadjon vissza egy kis füsttől és sötétségtől, sőt öltözzön be minél kreatívabban. Az est végére a Tiszaliget valóban halloweeni játszótérré változott.

Halloween Futás Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

Valóban hagyomány született

A Szolnok Élménysziget tavaly szervezte meg először a tematikus futást. Az idei alkalommal immár bátran beszélhetünk egy új hagyományról. 

 

