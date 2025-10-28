Nem a tolvaj a veszély a temetőben, hanem a mécses – erre kérik most az embereket

Gyertya, mécses, töklámpás – ezek mind a megemlékezés és az őszi hangulat részei, de minden évben okoznak tüzeket is. Közeledik Mindenszentek és Halottak napja, a következő napokban rengetegen mennek majd ki a temetőkbe, mások pedig otthon gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikért. Ahhoz azonban, hogy a csendes emlékezésből ne legyen tűzeset, néhány alapvető szabályt most külön is hangsúlyozott a katasztrófavédelem. Mint megtudtuk Mukics Dánieltől, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől, idén már 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok közvetlen környezetében.

A halottak napja méltó módon történő megemlékezéséhez az óvatosságra és a szabályok betartására is szükség van

Halottak napján a síroknál is felcsaphatnak a lángok

A számok önmagukért beszélnek: a 68 beavatkozásból 51 esetben a száraz növényzet kapott lángra, 12 alkalommal a temetőben kihelyezett hulladéktárolók gyulladtak ki, és 5 esetben konkrétan a sírnál csaptak fel a lángok. Mukics Dániel tűzoltó alezredes kiemelte: ezeknek a tüzeknek a jelentős része megelőzhető lett volna egy kis odafigyeléssel.

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a sír környezetét rendben hagyjuk magunk után. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy érdemes összeszedni és elvinni vagy kidobni a száraz leveleket, a korábbi koszorúk elszáradt maradványait, a kiszáradt virágokat – vagyis mindent, ami könnyen belobbanhat. Csak hőálló mécsestartóban gyújtsunk mécsest, és azt úgy tegyük le, hogy ne legyen a közelében éghető anyag, és ne tudjon felborulni. – Nagyon fontos, hogy mielőtt elmegyünk a sírtól, az égő mécsest oltsuk el – emelte ki a szóvivő. Azt is kérik, hogy a temetői hulladékgyűjtőbe senki ne dobjon izzó, forró tárgyat. Ha valaki tüzet lát a temetőben: hívja a 112-es segélyhívót, és szóljon a temető biztonsági személyzetének.

Az otthoni gyertyagyújtás is veszélyes lehet

Nemcsak a temetők érintettek ilyenkor, hanem az otthonok is. Sokan gyújtanak gyertyát, mécsest a lakásban az elhunytak emlékére. Ezeknél a lakástüzeknél a leggyakoribb ok még mindig ugyanaz: a lángot túl közel teszik valami éghetőhöz (függönyhöz, terítőhöz, díszített koszorúhoz), vagy egyszerűen otthagyják felügyelet nélkül. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy a gyertya, mécses mindig tűzálló tálcára, tűzálló mécsestartóba kerüljön, és soha ne maradjon őrizetlenül. Ha elhagyjuk a helyiséget, azt a lángot el kell oltani, pont.

A Halloween is okozhat problémát

Az utóbbi években Halloween is egyre több háznál „beköltözik”, és ezzel együtt megjelenik a töklámpás is az ablakban, erkélyen, kapuban. Itt is sok a rossz reflex. Mukics Dániel arra figyelmeztetett, hogy a töklámpás könnyen felborulhat, és ha benne valódi mécses ég, a láng pillanatok alatt el tud kapni száraz falevelet, terítőt, kinti dekorációt. A szóvivő azt javasolja: kültérre inkább elemes LED világítást tegyünk a tökbe valódi gyertya helyett. Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél odafújja a száraz leveleket, vagy a gyerekek véletlenül fellökik a lámpást.