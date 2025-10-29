október 29., szerda

Ne hagyjuk őrizetlenül a mécsest! – fontos tanácsok az ünnepi megemlékezéshez

A katasztrófavédelem számos esetre felhívta a figyelmet, amelyek közül többnek magától értetődőnek kellene lennie.

A következő napokban sokan keresik majd fel a temetőket, hogy elhunyt szeretteik előtt tisztelegjenek. Emellett otthon is sok helyen gyúlnak meg a mécsesek és gyertyák. Ahhoz azonban, hogy a megemlékezés méltó és biztonságos legyen, fontos elővigyázatosnak lenni, és mindent megtenni a tűzesetek megelőzéséért.

November 1. környékén gyakoribbak a tűzesetek a temetőben és otthon is
Fotó: Illusztráció / Kallus György (MW archív)

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az idei évben eddig 68 alkalommal történt tűzeset temetőkben vagy azok közvetlen közelében. Ezek közül 51 esetben a száraz növényzet kapott lángra, 12 alkalommal a kihelyezett hulladéktárolók égtek, míg 5 esetben magukon a sírhelyeken csaptak fel a lángok.

Az ilyen balesetek elkerülése érdekében érdemes a sír környezetét megtisztítani a száraz levelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk, és mindig úgy helyezzük el, hogy ne legyen a közelében éghető anyag, valamint ne borulhasson fel. A távozás előtt minden esetben oltsuk el az égő mécsest. Fontos továbbá, hogy a temetői hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó vagy forró tárgyakat. Ha valaki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, és jelezze a temető személyzetének.

Ne csak a temetőben legyünk óvatosak!

Sokan otthon is gyertyagyújtással emlékeznek meg szeretteikről, azonban a lakástüzek egyik leggyakoribb oka éppen az, hogy a gyertyát éghető tárgyak közelében helyezik el, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát tűzálló alátétre tesszük, és távol tartjuk minden gyúlékony anyagtól, biztonságosan emlékezhetünk. Soha ne hagyjunk égő mécsest vagy gyertyát őrizetlenül!

A Halloween alkalmából töklámpást faragók figyeljenek arra, hogy a lámpás stabilan álljon, és a közelében ne legyen semmi, ami meggyulladhat. Különösen biztonságos megoldás, ha a gyertya vagy mécses helyett elemes LED-fényt helyeznek a tökbe, hiszen ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél felborítja, vagy faleveleket sodor köré. Akik kültéren díszítenek, kizárólag kültéri használatra alkalmas fényfüzéreket és lámpásokat használjanak, hogy elkerülhessék az esetleges baleseteket.

