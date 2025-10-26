október 26., vasárnap

Szent Dömötör-napi ünnep

Hortobágyi behajtás: az őszi rónaság leglátványosabb időszaka – galériával, videóval

„Nagyiván a Hortobágy kapuja” – fogadja a faluba érkezőket és az átutazókat a helységnévtábla. Nos, október 25-én, szombaton szinte mindenki áthaladt a községen, jószerével még a településen élők is elhagyták otthonukat. Pár kilométerrel arrébb, az alföldi szép nagy rónaságra Szent Dömötör-napi hortobágyi behajtásra igyekezett a jó nép.

Mészáros Géza

Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a hideg beálltával az állatokat behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre. A pásztorok védőszentje, Szent Dömötör, akinek emléknapja október 26-án van. Magyarországon ez a nap a pásztorkodás egyik legfontosabb fordulópontja, a „juhászújév”. A pusztai pásztorok október végi feladata, mikor is a rájuk bízott állatokat téli szállásra hajtják, és elszámolnak a gazdáikkal. Ilyen volt az idei hortobágyi behajtás.

A hortobágyi behajtás a pásztorok egyik legjelentősebb ünnepe. A hagyomány ma is él. 2025. október 25-én Szent Dömótör-napi behajtásra került sor a Hortobágyon. A látványos eseményre többezren voltak kíváncsiak
Fotó: Rimóczi Ágnes

A behajtási ünnepen a számadók, vagyis a pásztorok vezetői számoltak be az elmúlt hónapokban végzett munkáról, például arról, hogy mennyi kisborjú, csikó és bárány született. A Hortobágyon napjainkban csaknem ezerötszáz szürkemarha, ugyanennyi rackajuh, kétszáznegyven bivaly és kétszázhatvan nóniusz-ló él. A puszta egyik legfontosabb küldetése ugyanis az őshonos magyar állatok megőrzése.

Fotók: Rimóczi Ágnes/HNP

A hortobágyi behajtás egyedi élő munka és hagyomány is egyben

Ezzel az élő pásztorhagyománnyal találkozhattak a látogatók a Hortobágyon szombaton, a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepen. Európában Magyarországon él a legtöbb őshonos állatfaj. Ezek megőrzésében fontos munkát végeznek a hortobágyi pásztorok, akik tudása már szellemi kulturális örökség lett. A Hortobágy folyón átívelő ikonikus kilenclyukú híd, valamint a legendás Hortobágy Csárda környéke több ezer érdeklődővel telt meg.

Hortobágyi csikósok nóniuszon 
Forrás: HNP

Hierarchikus sorrendben, fentről lefelé

  • a lovakkal foglalkozó csikósok;
  • a szürkemarhákat gondozó gulyások;
  • és a rackákra figyelő juhászok

terelgették „nyájukat”, miközben a napos-szürkefelhős égen a daruvonulás is vonzotta a tekinteteket.

– A hortobágyi pásztorok tudása szellemi kulturális örökség, hiszen a jószág mellett minden feladatot meg tudnak oldani – mondta köszöntőjében Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

– Ezeknek a hagyományoknak a mai megélése nemcsak az ünnepnek szól, hanem vannak emberek, akik ma is ezt az életmódot űzik, és kint a rideg gyepen tartják a jószágot. Annak az életmódnak, amit ők folytatnak, kijár a tisztelet. Ennek köszönheti Magyarország, hogy mindig megvolt az élelmezés biztonsága – tette hozzá.

Rackajuhok vonulóban
Fotó: Rimóczi Ágnes

A Szent Dömötör-napi behajtás egybeesik a látványos, a kvartyogásoktól hangos daruvonulással is. A hortobágyi halastavaknál „nyaraló” és költő madarak ősszel repülnek déli-téli szálláshelyeikre. A csodálatos földi és égi jelenséget a szintén hagyományos hortobágyi hídivásár zárta.

