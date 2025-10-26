1 órája
Hortobágyi behajtás: az őszi rónaság leglátványosabb időszaka – galériával, videóval
„Nagyiván a Hortobágy kapuja” – fogadja a faluba érkezőket és az átutazókat a helységnévtábla. Nos, október 25-én, szombaton szinte mindenki áthaladt a községen, jószerével még a településen élők is elhagyták otthonukat. Pár kilométerrel arrébb, az alföldi szép nagy rónaságra Szent Dömötör-napi hortobágyi behajtásra igyekezett a jó nép.
Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a hideg beálltával az állatokat behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre. A pásztorok védőszentje, Szent Dömötör, akinek emléknapja október 26-án van. Magyarországon ez a nap a pásztorkodás egyik legfontosabb fordulópontja, a „juhászújév”. A pusztai pásztorok október végi feladata, mikor is a rájuk bízott állatokat téli szállásra hajtják, és elszámolnak a gazdáikkal. Ilyen volt az idei hortobágyi behajtás.
A behajtási ünnepen a számadók, vagyis a pásztorok vezetői számoltak be az elmúlt hónapokban végzett munkáról, például arról, hogy mennyi kisborjú, csikó és bárány született. A Hortobágyon napjainkban csaknem ezerötszáz szürkemarha, ugyanennyi rackajuh, kétszáznegyven bivaly és kétszázhatvan nóniusz-ló él. A puszta egyik legfontosabb küldetése ugyanis az őshonos magyar állatok megőrzése.
Hortobágyi behajtásFotók: Rimóczi Ágnes/HNP
A hortobágyi behajtás egyedi élő munka és hagyomány is egyben
Ezzel az élő pásztorhagyománnyal találkozhattak a látogatók a Hortobágyon szombaton, a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepen. Európában Magyarországon él a legtöbb őshonos állatfaj. Ezek megőrzésében fontos munkát végeznek a hortobágyi pásztorok, akik tudása már szellemi kulturális örökség lett. A Hortobágy folyón átívelő ikonikus kilenclyukú híd, valamint a legendás Hortobágy Csárda környéke több ezer érdeklődővel telt meg.
Hierarchikus sorrendben, fentről lefelé
- a lovakkal foglalkozó csikósok;
- a szürkemarhákat gondozó gulyások;
- és a rackákra figyelő juhászok
terelgették „nyájukat”, miközben a napos-szürkefelhős égen a daruvonulás is vonzotta a tekinteteket.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
– A hortobágyi pásztorok tudása szellemi kulturális örökség, hiszen a jószág mellett minden feladatot meg tudnak oldani – mondta köszöntőjében Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.
– Ezeknek a hagyományoknak a mai megélése nemcsak az ünnepnek szól, hanem vannak emberek, akik ma is ezt az életmódot űzik, és kint a rideg gyepen tartják a jószágot. Annak az életmódnak, amit ők folytatnak, kijár a tisztelet. Ennek köszönheti Magyarország, hogy mindig megvolt az élelmezés biztonsága – tette hozzá.
A Szent Dömötör-napi behajtás egybeesik a látványos, a kvartyogásoktól hangos daruvonulással is. A hortobágyi halastavaknál „nyaraló” és költő madarak ősszel repülnek déli-téli szálláshelyeikre. A csodálatos földi és égi jelenséget a szintén hagyományos hortobágyi hídivásár zárta.
További látványos képekért látogasson el a Haon.hu hírportálra!
Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában! – galériával, videóval
Brutális lövöldözés a vendéglőben: az egész tárat beleeresztette a menekülő édesanyába a tettes
Újabb szakrális ősi magyar jelképpel gazdagodott Vezseny – galériával, videóval