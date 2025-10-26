Hortobágyi behajtás: az őszi rónaság leglátványosabb időszaka – galériával, videóval

A hortobágyi behajtás egyedi élő munka és hagyomány is egyben

Ezzel az élő pásztorhagyománnyal találkozhattak a látogatók a Hortobágyon szombaton, a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepen. Európában Magyarországon él a legtöbb őshonos állatfaj. Ezek megőrzésében fontos munkát végeznek a hortobágyi pásztorok, akik tudása már szellemi kulturális örökség lett. A Hortobágy folyón átívelő ikonikus kilenclyukú híd, valamint a legendás Hortobágy Csárda környéke több ezer érdeklődővel telt meg.

Hortobágyi csikósok nóniuszon

Hierarchikus sorrendben, fentről lefelé

a lovakkal foglalkozó csikósok;

a szürkemarhákat gondozó gulyások;

és a rackákra figyelő juhászok

terelgették „nyájukat”, miközben a napos-szürkefelhős égen a daruvonulás is vonzotta a tekinteteket.

– A hortobágyi pásztorok tudása szellemi kulturális örökség, hiszen a jószág mellett minden feladatot meg tudnak oldani – mondta köszöntőjében Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

– Ezeknek a hagyományoknak a mai megélése nemcsak az ünnepnek szól, hanem vannak emberek, akik ma is ezt az életmódot űzik, és kint a rideg gyepen tartják a jószágot. Annak az életmódnak, amit ők folytatnak, kijár a tisztelet. Ennek köszönheti Magyarország, hogy mindig megvolt az élelmezés biztonsága – tette hozzá.