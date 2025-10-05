Jászság Dinamikája: ezerötszázan rajtoltak el a futónapon – galériával, videóval

A jó hangulatú, vidám eseményre nem csak a környező településekről, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeztek versenyzők. Az összindulók létszáma meghaladta az 1500-at, akik éremmel, a legjobbak ajándékokkal, a szerencsések értékes nyereményekkel térhettek haza.

A futni vágyók kísérői sem unatkoztak, őket a szurkoláson kívül számos élvezetes program várta.

Az V. Jászság Dinamikája Futónap idén is osztatlan sikert aratott

A hatodik alkalom szervezése pedig már el is kezdődött.