Jászberény

1 órája

Jászság Dinamikája: ezerötszázan rajtoltak el a futónapon – galériával, videóval

Címkék#Jászság Dinamikája Futónap#Jászberényi Triatlon Sportegyesület#futóverseny

Az V. Jászság Dinamikája Futónapra az ország számos pontjáról érkeztek sportolni vágyók.

Pesti József

Kellemes idő, szikrázó napsütés fogadta azokat a kikapcsolódni, sportolni vágyókat, akik kilátogattak szombat délelőtt az Electrolux futballpályájára, az V. Jászság Dinamikája futófesztiválra.

jászság dinamikája futónap
A fotó jól bizonyítja: a győzni akarás vágya már óvodás korban kialakul. Startol a legkisebbek mezőnye az V. Jászság Dinamikája Futónapon Jászberényben
Fotó: Pesti József

A Konkoly Electro Kft. és a Jászberényi Triatlon Sportegyesület a felelősségvállalás jegyében, a térség helyi szereplőivel – önkormányzattal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal együtt – immár ötödik alkalommal futónapra várta a sportág szerelmeseit. Összesen hat távon (300, 1200 és 3500 méteren, 7, 14 és 21 kilométeren) amatőrök és profik egyaránt kipróbálhatták magukat.

Jászság Dinamikája futónap, 2025

Fotók: Pesti József

A jó hangulatú, vidám eseményre nem csak a környező településekről, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeztek versenyzők. Az összindulók létszáma meghaladta az 1500-at, akik éremmel, a legjobbak ajándékokkal, a szerencsések értékes nyereményekkel térhettek haza.

futni vágyók kísérői sem unatkoztak, őket a szurkoláson kívül számos élvezetes program várta.

Az V. Jászság Dinamikája Futónap idén is osztatlan sikert aratott

A hatodik alkalom szervezése pedig már el is kezdődött.

