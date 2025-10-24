24 perce
Hosszú hétvégés termál-tipp: vasárnapig hihetetlen olcsó a jászsági termálfürdő
Ha gyors feltöltődés kell: vasárnapig még nagyon olcsó lehet csobbanni Jászszentandráson, a termálfürdőben.
Forrás: Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping Facebook-oldal
Ha még nincs meg a „last minute” pihenős program a hosszú hétvégére, akkor irány Jászszentandrás: a termálmedence és a szauna utószezonban is nyitva, a belépő egységesen 2000 forint, és vasárnapig (október 26.) még elcsíphető a zárás előtt – számolt be minderről a Termalonline.hu
A fürdő Szolnok és Eger között félúton található, így egy rövid kiruccanáshoz is ideális. A szezon tavasszal indult, most pedig búcsúzik – jövő tavaszra energetikai korszerűsítést, a medencék gépészetének megújítását és napelempark építését ígérik, ami olcsóbb és fenntarthatóbb működést hozhat.
