Hosszú hétvégés termál-tipp: vasárnapig hihetetlen olcsó a jászsági termálfürdő

Ha még nincs meg a „last minute” pihenős program a hosszú hétvégére, akkor irány Jászszentandrás: a termálmedence és a szauna utószezonban is nyitva, a belépő egységesen 2000 forint, és vasárnapig (október 26.) még elcsíphető a zárás előtt – számolt be minderről a Termalonline.hu

A fürdő Szolnok és Eger között félúton található, így egy rövid kiruccanáshoz is ideális. A szezon tavasszal indult, most pedig búcsúzik – jövő tavaszra energetikai korszerűsítést, a medencék gépészetének megújítását és napelempark építését ígérik, ami olcsóbb és fenntarthatóbb működést hozhat.