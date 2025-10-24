október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utószezon

1 órája

Hosszú hétvégés termál-tipp: vasárnapig hihetetlen olcsó a jászsági termálfürdő

Címkék#termálfürdő#Jászszentandrás#utószezon

Ha gyors feltöltődés kell: vasárnapig még nagyon olcsó lehet csobbanni Jászszentandráson, a termálfürdőben.

Karancsiné Szecsei Veronika
Hosszú hétvégés termál-tipp: vasárnapig hihetetlen olcsó a jászsági termálfürdő

Forrás: Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping Facebook-oldal

Ha még nincs meg a „last minute” pihenős program a hosszú hétvégére, akkor irány Jászszentandrás: a termálmedence és a szauna utószezonban is nyitva, a belépő egységesen 2000 forint, és vasárnapig (október 26.) még elcsíphető a zárás előtt – számolt be minderről a Termalonline.hu 

A fürdő Szolnok és Eger között félúton található, így egy rövid kiruccanáshoz is ideális. A szezon tavasszal indult, most pedig búcsúzik – jövő tavaszra energetikai korszerűsítést, a medencék gépészetének megújítását és napelempark építését ígérik, ami olcsóbb és fenntarthatóbb működést hozhat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu