Különlegesség

25 perce

Bandi úr 160 éves mezőtúri butelláját a világ egy zord zugában találták meg

Aranyláz csalhatta a kietlen Yukonba Andrást, aki egy dolgot biztosan magával vitt az ismeretlenbe: mezőtúri stílusú butelláját. A 160 éves kerámiát ott találták meg, ahol különösen zord Kanada éghajlata.

Rózsa Róbert

Polgár András, miután meghúzta zöldre mázolt pálinkás flaskáját, megindult a nagyvilágba, majd nyoma veszett Kanada örökké hófödte, zegzugos vidékén. Persze nem tűnt el, mindössze az utókor számára „veszett nyoma” Andrisnak, András úrnak vagy Bandi bácsinak. Hogy melyiküknek, nem tudjuk, mivel a néhai világjáró éltének ideje nem ismert. Hogy a pálinkát nem vetette meg, abban már inkább biztosak lehetünk. Nemrég ugyanis előkerült ama butykos, pontosabban butella, amelyhez hasonlót a múlt századokban Mezőtúron gyártottak, és amelyet rendszerint pálinkával töltöttek meg. Annak korát viszont pontosan tudjuk: 159 év. És azt is, hogy a Föld egyik legfagyosabb pontján, Yukonban találták meg – Kanada éghajlata ott különösen zord, így a butellába való főzet is kapóra jöhetett gazdájának. De mégis, hogyan került – ha egyáltalán került – Bandi úr mezőtúri butellájával együtt az isten háta mögé?

Kanada éghajlat, Yukon, Mezőtúr, kerámia
Yukonban különösen zord Kanada éghajlata. Itt próbálhatott szerencsét Polgár András jó néhány emberöltővel ezelőtt
Fotó: MW Archívum / Forrás:  Illusztráció

A napokban az Élet a Yukonban nevű Facebook-oldalon jelent meg egy különleges videó. Az oldalt Lendvai Renáta készíti, aki egy bő évtizeddel ezelőtt költözött a tengeren túlra, Yukonba, és azóta is ott lakik párjával. Kinti életükről négy éve kezdett el videókban beszámolni. E felvételek rendkívül népszerűek, mára közel 60 ezren követik a mindennapjaikról megosztott szösszeneteket. Ami önmagában bravúr, tekintettel a helyszínre.

Yukonban különösen zord Kanada éghajlata

Maga Yukon, Kanada egyik legeldugottabb tartományának számít. Noha az Alaszkával határos állam területre majdnem akkora, mint Spanyolország, mindössze 30 ezren lakják. Ennek oka egyszerű: a sarkvidéki éghajlat, a száraz, hosszú telek és a jórészt örökké hófödte hegységek nem túlságosan csábítják a letelepedni vágyókat.

A klondike-i aranyláz

Visszatérve a videóhoz: ebbéli bejegyzésükben Renátáék egy Dawson City nevű helyről osztottak meg érdekességeket. E város yukoni mércével metropolisznak számít, mivel 1577 lakosával az állam második legnépesebb települése. Igaz, nem volt ez mindig így, bő egy évszázada még kilencezren lakták. Ennek oka az úgynevezett klondike-i aranyláz volt. 1896-ban helyi bányászok aranyat találtak, ennek híre pedig szerencselovagok sokaságát csődítette a vidékre, Dawson City-t is ennek nyomán alapították. Aztán az aranyláz pár év alatt kifulladt, a kalandorok továbbálltak, Dawson City kiürült. Megtelt viszont más: a Dawson Múzeum, ahol a világ minden tájáról érkezett aranyásók által hátrahagyott cókmókokat gyűjtötték össze.

Mint Renátáék videójából kiderült, ebben a múzeumban leltek rá egy különös, zöld kerámiára. Polgár András butellájára.

Kanada éghajlat, Yukon, Mezőtúr, kerámia
Pinkó Tóth Mihály 1848-as honvéd butellája. Ehhez hasonló flaskája volt Polgár Andrásnak is
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Andrásé a butella

Elmondták, ezeket a kerámiákat főleg Mezőtúron készítették. Szövegszerűen pedig a konkrét butykoson ez áll:

Polgár Andrásé ez Bútela. Aki iszik belőle, váljon egészségére. 1866.

Vagyis Polgár András vélhetően évtizedekkel idősebb volt Dawson City-nél. Hiszen maga a flaska is harminc évvel korábbi keletkezésű a településnél. Tulajdonosa pedig nyilván még ennél is korábban született.

Aztán hogy Bandi úr eljutott-e Kanadába? Vagy valamely utóda, hozzátartozója indult el az ismeretlenbe? Ha ott járt, talált-e aranyat? Új hazát? És míves butellájára nézve visszagondolt-e a magyar Alföldre?

Lehet, ma már nem tudja más, csak a Yukon felett ragyogó csillagok.

 

