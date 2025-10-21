Bandi úr 160 éves mezőtúri butelláját a világ egy zord zugában találták meg

Polgár András, miután meghúzta zöldre mázolt pálinkás flaskáját, megindult a nagyvilágba, majd nyoma veszett Kanada örökké hófödte, zegzugos vidékén. Persze nem tűnt el, mindössze az utókor számára „veszett nyoma” Andrisnak, András úrnak vagy Bandi bácsinak. Hogy melyiküknek, nem tudjuk, mivel a néhai világjáró éltének ideje nem ismert. Hogy a pálinkát nem vetette meg, abban már inkább biztosak lehetünk. Nemrég ugyanis előkerült ama butykos, pontosabban butella, amelyhez hasonlót a múlt századokban Mezőtúron gyártottak, és amelyet rendszerint pálinkával töltöttek meg. Annak korát viszont pontosan tudjuk: 159 év. És azt is, hogy a Föld egyik legfagyosabb pontján, Yukonban találták meg – Kanada éghajlata ott különösen zord, így a butellába való főzet is kapóra jöhetett gazdájának. De mégis, hogyan került – ha egyáltalán került – Bandi úr mezőtúri butellájával együtt az isten háta mögé?

Yukonban különösen zord Kanada éghajlata. Itt próbálhatott szerencsét Polgár András jó néhány emberöltővel ezelőtt

A napokban az Élet a Yukonban nevű Facebook-oldalon jelent meg egy különleges videó. Az oldalt Lendvai Renáta készíti, aki egy bő évtizeddel ezelőtt költözött a tengeren túlra, Yukonba, és azóta is ott lakik párjával. Kinti életükről négy éve kezdett el videókban beszámolni. E felvételek rendkívül népszerűek, mára közel 60 ezren követik a mindennapjaikról megosztott szösszeneteket. Ami önmagában bravúr, tekintettel a helyszínre.

Maga Yukon, Kanada egyik legeldugottabb tartományának számít. Noha az Alaszkával határos állam területre majdnem akkora, mint Spanyolország, mindössze 30 ezren lakják. Ennek oka egyszerű: a sarkvidéki éghajlat, a száraz, hosszú telek és a jórészt örökké hófödte hegységek nem túlságosan csábítják a letelepedni vágyókat.

A klondike-i aranyláz

Visszatérve a videóhoz: ebbéli bejegyzésükben Renátáék egy Dawson City nevű helyről osztottak meg érdekességeket. E város yukoni mércével metropolisznak számít, mivel 1577 lakosával az állam második legnépesebb települése. Igaz, nem volt ez mindig így, bő egy évszázada még kilencezren lakták. Ennek oka az úgynevezett klondike-i aranyláz volt. 1896-ban helyi bányászok aranyat találtak, ennek híre pedig szerencselovagok sokaságát csődítette a vidékre, Dawson City-t is ennek nyomán alapították. Aztán az aranyláz pár év alatt kifulladt, a kalandorok továbbálltak, Dawson City kiürült. Megtelt viszont más: a Dawson Múzeum, ahol a világ minden tájáról érkezett aranyásók által hátrahagyott cókmókokat gyűjtötték össze.