Kása Merci: „A sport mindennapos része az életemnek”

Kása Merci ezúttal nem a képernyőn került reflektorfénybe, egy szolnoki edzőterem nyílt napján tündökölt.

Kása Merci a szolnoki edzőterem nyílt napján

Fotó: Leányfalvi Vanessza

Ilyen hatással van ránk a rendszeres mozgás

Hírportálunk kérdésre Merci arról beszélt, hogy nemcsak a testi, hanem a mentális egészség szempontjából is kulcsfontosságúnak tartja a rendszeres mozgást.

„Az edzőtermi edzésnek számos pozitív hatása van az életünkre:

javítja az általános erőnlétet,

segít megelőzni különféle betegségeket, és

hozzájárul egy egészségesebb életmód kialakításához.

Mindezek mellett csökkenti a stresszt, oldja a szorongást, javítja a hangulatot és növeli az önbizalmat is. Az edzőterem közösségi térként is szolgál, ahol sokféle emberrel találkozhatunk, és új kapcsolatokat építhetünk” – fogalmazott.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Otthoni vagy edzőtermi edzés?

„A sport mindennapos rész az életemnek. Általában otthon szoktam edzeni, viszont kedvelem az edzőtermi sportolást is, hiszen itt sokkal hatékonyabban lehet dolgozni a célokon” – mondta a fiatal influenszer.

Bár Merci a legtöbb edzését otthon végzi, az új szolnoki terem őt is lenyűgözte. – Nem igazán voltam még ennyire stílusos teremben. Próbáltak minél választékosabb és minél több gépet elhelyezni, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelőt. Öltözők elképesztően modernek és nagyon higiénikusak, a szauna pedig csak hab a tortán – tette hozzá.

Ahogy azt a rendezvény szervezőjétől, Leányfalvi Vanesszától megtudtok, a terem hatalmas érdeklődésre tart számot, mintegy 300 fitneszrajongó és sportoló jelentkezett a nyílt napra.

– A hálózatunknak immár öt egysége működik országszerte: kettő Budapesten, kettő Szolnokon és egy Kecskeméten. Az új szolnoki terem két szinten várja a vendégeket korszerű gépparkkal, Finn szaunával és egy külön Pilates teremmel – mondta hírportálunknak Vanessza.

Azt pedig már a tulajdonos, Földházi Roland osztotta meg, hogy a vármegyeszékhelyen régebb óta működő egység berendezésének teljes felújítását is tervezik.