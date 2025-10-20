október 20., hétfő

3 órája

Kása Merci: „A sport mindennapos része az életemnek”

Címkék#Kása Merci#edzőterem#nyílt nap

Szolnokon járt a TV2-n futó Kísértés legutóbbi évadának szereplője. Kása Merci számára a sport nemcsak hobbi, hanem életforma.

Kiss Ádám

Kása Merci ezúttal nem a képernyőn került reflektorfénybe, egy szolnoki edzőterem nyílt napján tündökölt.

kása merci
Kása Merci a szolnoki edzőterem nyílt napján
Fotó: Leányfalvi Vanessza

Ilyen hatással van ránk a rendszeres mozgás

Hírportálunk kérdésre Merci arról beszélt, hogy nemcsak a testi, hanem a mentális egészség szempontjából is kulcsfontosságúnak tartja a rendszeres mozgást. 

„Az edzőtermi edzésnek számos pozitív hatása van az életünkre:

  • javítja az általános erőnlétet,
  • segít megelőzni különféle betegségeket, és
  • hozzájárul egy egészségesebb életmód kialakításához.

Mindezek mellett csökkenti a stresszt, oldja a szorongást, javítja a hangulatot és növeli az önbizalmat is. Az edzőterem közösségi térként is szolgál, ahol sokféle emberrel találkozhatunk, és új kapcsolatokat építhetünk” – fogalmazott.

Otthoni vagy edzőtermi edzés?

„A sport mindennapos rész az életemnek. Általában otthon szoktam edzeni, viszont kedvelem az edzőtermi sportolást is, hiszen itt sokkal hatékonyabban lehet dolgozni a célokon” – mondta a fiatal influenszer.

Bár Merci a legtöbb edzését otthon végzi, az új szolnoki terem őt is lenyűgözte. – Nem igazán voltam még ennyire stílusos teremben. Próbáltak minél választékosabb és minél több gépet elhelyezni, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelőt. Öltözők elképesztően modernek és nagyon higiénikusak, a szauna pedig csak hab a tortán – tette hozzá.

Ahogy azt a rendezvény szervezőjétől, Leányfalvi Vanesszától megtudtok, a terem hatalmas érdeklődésre tart számot, mintegy 300 fitneszrajongó és sportoló jelentkezett a nyílt napra.

– A hálózatunknak immár öt egysége működik országszerte: kettő Budapesten, kettő Szolnokon és egy Kecskeméten. Az új szolnoki terem két szinten várja a vendégeket korszerű gépparkkal, Finn szaunával és egy külön Pilates teremmel – mondta hírportálunknak Vanessza.

Azt pedig már a tulajdonos, Földházi Roland osztotta meg, hogy a vármegyeszékhelyen régebb óta működő egység berendezésének teljes felújítását is tervezik.

Minden igényt kielégít Szolnok legújabb edzőterme
Fotó: Beküldött

Példát mutat a közösségi médiában Kása Merci

A 2025-ös Kísértés egyik legismertebb arca aktív közösségi médiás szereplőként rendszeresen oszt meg inspiráló gondolatokat.

„A sport nagyban hozzájárul a személyiségemhez, megtanított figyelemre és kitartásra. Amikor sportolok, le tudom vezetni a stresszt, illetve ad egy egészséges önbizalmat is” – zárta gondolatait az influenszer.

 

