Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból

Súlyosan eltorzult testű kecsegét mutattak be nemrég a Magyar Haltani Társaság oldalán. A szerencsétlen kecsege úgy festett, mintha kísérletezésre használták volna, és egy nagyobb testű halfajjal vegyítették volna. A fotót egy hazánkban tenyésztett halról küldték be, amilyeneket nemrég a Tisza szolnoki szakaszába is telepítettek (természetesen szép, egészséges példányokat).

Milyen kecsege lehet ez vajon? – tették fel a kérdést

Fotó: Magyar Haltani Társaság

Sérülés vagy genetikai elváltozás eredménye a furcsa küllemű kecsege?

A furcsa teremtés kapcsán a társaság azt írta, az elváltozások ivadékkori sérülés vagy ikrát érő hő következményei is lehetnek, de genetikai háttérből eredően is létrejöhettek. Ha az adott vízterület kecsegéin több korosztály esetében is halmozottan fordul elő a jelenség, feltehetően genetikai eredetű a probléma. Hozzátették, a halgazdaságokból származó, mesterséges körülmények között nevelt, fejlődési rendellenességgel sújtott egyedeknek jóval nagyobb a túlélési esélyük, mint a természetes vizeinkben élő társaiknak.