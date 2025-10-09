október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi okozta a rendellenességet?

1 órája

Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból

Címkék#hal#kecsege#torzszülött

Súlyos rendellenességgel kitenyésztett halról mutattak be fotót. A furcsa külsejű kecsege kapcsán a szakértők is megszólaltak.

Rózsa Róbert

Súlyosan eltorzult testű kecsegét mutattak be nemrég a Magyar Haltani Társaság oldalán. A szerencsétlen kecsege úgy festett, mintha kísérletezésre használták volna, és egy nagyobb testű halfajjal vegyítették volna. A fotót egy hazánkban tenyésztett halról küldték be, amilyeneket nemrég a Tisza szolnoki szakaszába is telepítettek (természetesen szép, egészséges példányokat).

kecsege, hal, Szolnok, Tisza, Magyar Haltani Társaság
Milyen kecsege lehet ez vajon? – tették fel a kérdést
Fotó: Magyar Haltani Társaság

Sérülés vagy genetikai elváltozás eredménye a furcsa küllemű kecsege?

A furcsa teremtés kapcsán a társaság azt írta, az elváltozások ivadékkori sérülés vagy ikrát érő hő következményei is lehetnek, de genetikai háttérből eredően is létrejöhettek. Ha az adott vízterület kecsegéin több korosztály esetében is halmozottan fordul elő a jelenség, feltehetően genetikai eredetű a probléma. Hozzátették, a halgazdaságokból származó, mesterséges körülmények között nevelt, fejlődési rendellenességgel sújtott egyedeknek jóval nagyobb a túlélési esélyük, mint a természetes vizeinkben élő társaiknak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu