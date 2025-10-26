1 órája
Rejtélyekkel és páratlan kincsekkel teli univerzum tárta ki kapuját Jászberényben – galériával, videóval
A határtalan fantázia világa elevenedett meg szombaton az Ifjúsági Házban. Több ezer ritka képregényt és a szuperhősök univerzumához kapcsolódó megannyi játékot rejtett a Jászberényi Képregény- és Játékbörze, ahonnan aligha távoztak üres kézzel a látogatók.
Kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott a Jászberényi Képregény- és Játékbörze, melyet október 25-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendeztek meg. Látványos fotókat készítettünk az Ifjúsági Házban, ahol egy különleges világ titkai elevenedtek meg.
Karikatúra nélkül nincs Jászberényi Képregény- és Játékbörze
A standokon több ezer ritkaságnak számító magyar és angol nyelvű képregény, manga, fantasy, sci-fi és horror könyvek és megannyi Lego, FunkoPop, Stars Wars figura, anime Geek holmi sorakozott. A rajongók örömmel fedezték fel kedvenc szuperhősüket. A börze a vásárláson túl remek alkalmat kínált a hasonló érdeklődésű emberekkel való találkozásra, a tapasztalatok és élmények megosztására. Ezúttal is nagy sikert aratott Mester Csaba illusztrátor, grafikus, aki fantasztikus karikatúrákat készített a látogatókról.
Jászberényi Képregény- és JátékbörzeFotók: Pesti József
