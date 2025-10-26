október 26., vasárnap

Rejtélyekkel és páratlan kincsekkel teli univerzum tárta ki kapuját Jászberényben – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#fantasy#Lego#Stars Wars#manga#könyv

A határtalan fantázia világa elevenedett meg szombaton az Ifjúsági Házban. Több ezer ritka képregényt és a szuperhősök univerzumához kapcsolódó megannyi játékot rejtett a Jászberényi Képregény- és Játékbörze, ahonnan aligha távoztak üres kézzel a látogatók.

Illés Anita

Kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott a Jászberényi Képregény- és Játékbörze, melyet október 25-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendeztek meg. Látványos fotókat készítettünk az Ifjúsági Házban, ahol egy különleges világ titkai elevenedtek meg. 

Tele volt hősökkel a Képregény- és Játékbörze.
Harmadik alkalommal várta a látogatókat a Jászberényi Képregény- és Játékbörze az Ifjúsági Házban Fotó: Pesti József 

Karikatúra nélkül nincs Jászberényi Képregény- és Játékbörze

A standokon több ezer ritkaságnak számító magyar és angol nyelvű képregény, manga, fantasy, sci-fi és horror könyvek és megannyi Lego, FunkoPop, Stars Wars figura, anime Geek holmi sorakozott. A rajongók örömmel fedezték fel kedvenc szuperhősüket. A börze a vásárláson túl remek alkalmat kínált a hasonló érdeklődésű emberekkel való találkozásra, a tapasztalatok és élmények megosztására. Ezúttal is nagy sikert aratott Mester Csaba illusztrátor, grafikus, aki fantasztikus karikatúrákat készített a látogatókról. 

Jászberényi Képregény- és Játékbörze

Fotók: Pesti József

