Rejtélyekkel és páratlan kincsekkel teli univerzum tárta ki kapuját Jászberényben – galériával, videóval

Kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott a Jászberényi Képregény- és Játékbörze, melyet október 25-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendeztek meg. Látványos fotókat készítettünk az Ifjúsági Házban, ahol egy különleges világ titkai elevenedtek meg.

Harmadik alkalommal várta a látogatókat a Jászberényi Képregény- és Játékbörze az Ifjúsági Házban Fotó: Pesti József

Karikatúra nélkül nincs Jászberényi Képregény- és Játékbörze

A standokon több ezer ritkaságnak számító magyar és angol nyelvű képregény, manga, fantasy, sci-fi és horror könyvek és megannyi Lego, FunkoPop, Stars Wars figura, anime Geek holmi sorakozott. A rajongók örömmel fedezték fel kedvenc szuperhősüket. A börze a vásárláson túl remek alkalmat kínált a hasonló érdeklődésű emberekkel való találkozásra, a tapasztalatok és élmények megosztására. Ezúttal is nagy sikert aratott Mester Csaba illusztrátor, grafikus, aki fantasztikus karikatúrákat készített a látogatókról.