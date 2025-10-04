Ez a közlekedési helyzet még a rutinos sofőröket is megakasztja

A közlekedésben bármi megtörténhet – elég egy pillanat, és máris olyan helyzetben találod magad, ami gyors reakciót igényel. KRESZ-tesztünk most egy olyan kereszteződést mutat be, ahol nem elég a táblákat és a lámpákat figyelni, a többi közlekedőre is nagyon kell koncentrálni.

Mutasd meg mit tudsz! Tedd próbára a tudásod ezzel a KRESZ-teszttel!

Forrás: Szuperjogsi.hu

A KRESZ-teszt fókuszában egy nehéz forgalmi helyzet

A szabályok persze minden helyzetre megvannak, de akadnak ritkább szituációk is, amikor könnyű elbizonytalanodni. Kié az elsőbbség, ki indulhat először? Pont egy ilyen esettel találkozol most.

Nézd meg a feladványt, gondold végig a szabályokat, és döntsd el, milyen sorrendben hajtanak át a járművek.

A válasz nem is olyan egyszerű

Ha kíváncsi vagy, helyesen döntöttél-e, nézd meg a megoldást a baon.hu oldalon.

Ha tetszett a kihívás, próbálj ki más KRESZ-tesztet is! Egy kis gyakorlás sosem árt, sőt, életet is menthet. A szabályok ismerete és betartása a legjobb védekezés a balesetek ellen.

Ráadásként egy kis ismétlés

Tudod, mi a különbség a megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést használó járművek között? A mellékelt videó segít gyorsan felfrissíteni a tudásodat.