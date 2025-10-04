36 perce
Ez a közlekedési helyzet még a rutinos sofőröket is megakasztja
Te vajon minden forgalmi szituációban tudnád, mi a helyes döntés? Ha bizonytalan vagy, itt a lehetőség, próbáld ki legújabb KRESZ-tesztünket!
A közlekedésben bármi megtörténhet – elég egy pillanat, és máris olyan helyzetben találod magad, ami gyors reakciót igényel. KRESZ-tesztünk most egy olyan kereszteződést mutat be, ahol nem elég a táblákat és a lámpákat figyelni, a többi közlekedőre is nagyon kell koncentrálni.
A KRESZ-teszt fókuszában egy nehéz forgalmi helyzet
A szabályok persze minden helyzetre megvannak, de akadnak ritkább szituációk is, amikor könnyű elbizonytalanodni. Kié az elsőbbség, ki indulhat először? Pont egy ilyen esettel találkozol most.
Nézd meg a feladványt, gondold végig a szabályokat, és döntsd el, milyen sorrendben hajtanak át a járművek.
A válasz nem is olyan egyszerű
Ha kíváncsi vagy, helyesen döntöttél-e, nézd meg a megoldást a baon.hu oldalon.
Ha tetszett a kihívás, próbálj ki más KRESZ-tesztet is! Egy kis gyakorlás sosem árt, sőt, életet is menthet. A szabályok ismerete és betartása a legjobb védekezés a balesetek ellen.
Ráadásként egy kis ismétlés
Tudod, mi a különbség a megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést használó járművek között? A mellékelt videó segít gyorsan felfrissíteni a tudásodat.
Négy utassal borult fel egy csónak a vízen, egy embert azóta is keresnek
Ezekben a boltokban tud még többet vásárolni a nyugdíjas élelmiszer-utalványból