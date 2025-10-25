Elég egy rossz mozdulat ebben a kereszteződésben, és máris ott teremnek mögötted a rendőrök

Hiába van valakinek több évtizedes vezetési rutinja, a közlekedési helyzetek sokszor okozhatnak fejtörést. A KRESZ-teszt lényege, hogy rávilágítson azokra az apró, de annál fontosabb szabályokra, amiket gyakran elfelejtünk a mindennapi közlekedés során. Most egy olyan kereszteződésbe invitálunk, amit három jármű közelít egyszerre: egy rendőrautó, egy személyautó és egy motoros. Első ránézésre talán egyszerűnek tűnik a helyzet, de valójában több tényezőt is mérlegelni kell, mielőtt eldöntenénk, kié az elsőbbség.

KRESZ-teszt: három jármű érkezik a kereszteződéshez, de vajon melyiknek van elsőbbsége?

A rendőrautó bekapcsolt megkülönböztető jelzéssel érkezik, ami már önmagában megváltoztatja a forgalmi szituációt. Eközben az autós egyenesen szeretne továbbhaladni, a motoros pedig kanyarodna, így a döntés korántsem egyértelmű.

Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését

Ha jól ismered a KRESZ-t, talán sejted, mi a helyes áthaladási sorrend, de sokan pont itt rontják el. Vajon te tudod, hogyan kellene helyesen cselekedni ebben a forgalmi helyzetben? A helyes megoldásért és a magyarázatért keresd a beol.hu oldalát!

