Elég egy rossz mozdulat ebben a kereszteződésben, és máris ott teremnek mögötted a rendőrök
Sok autós már hosszú évek óta rója az utakat, mégis meglepően kevesen ismerik igazán a közlekedési szabályokat. Ez a KRESZ-teszt ismét próbára teszi a figyelmedet és a tudásodat. Nem érdemes kapkodni, mert könnyen belefuthatunk olyan hibába, amit a rendőrök sem néznének jó szemmel.
Hiába van valakinek több évtizedes vezetési rutinja, a közlekedési helyzetek sokszor okozhatnak fejtörést. A KRESZ-teszt lényege, hogy rávilágítson azokra az apró, de annál fontosabb szabályokra, amiket gyakran elfelejtünk a mindennapi közlekedés során. Most egy olyan kereszteződésbe invitálunk, amit három jármű közelít egyszerre: egy rendőrautó, egy személyautó és egy motoros. Első ránézésre talán egyszerűnek tűnik a helyzet, de valójában több tényezőt is mérlegelni kell, mielőtt eldöntenénk, kié az elsőbbség.
A rendőrautó bekapcsolt megkülönböztető jelzéssel érkezik, ami már önmagában megváltoztatja a forgalmi szituációt. Eközben az autós egyenesen szeretne továbbhaladni, a motoros pedig kanyarodna, így a döntés korántsem egyértelmű.
Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését
Ha jól ismered a KRESZ-t, talán sejted, mi a helyes áthaladási sorrend, de sokan pont itt rontják el. Vajon te tudod, hogyan kellene helyesen cselekedni ebben a forgalmi helyzetben? A helyes megoldásért és a magyarázatért keresd a beol.hu oldalát!
Az alábbi videóban pedig a legfontosabb rendőri karjelzéseket mutatjuk be.
