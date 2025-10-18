Mikor van elsőbbsége a villamosnak? Minden második sofőr elrontja a választ!

Az alábbi közlekedési helyzetben el kell döntened, hogy ki haladhat tovább elsőként, és kinek kell elsőbbséget adnia. Nézd meg a KRESZ-tesztet, gondold végig a szituációt, majd válaszold meg a kérdést.

Még a rutinos sofőrök dolgát is megnehezíti az a KRESZ-teszt, amelyben a villamosközlekedés szabályait kell megválaszolni

Fotó: erdekesmagazin.hu

Vizsgáld meg figyelmesen a fenti képet, idézd fel a villamosra vonatkozó közlekedési szabályokat, és döntsd el, kinek van elsőbbsége a kereszteződésben.

Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését

Ebben a szituációban három jármű érkezik egy egyenrangú útkereszteződéshez: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. A helyzetre vonatkozó szabályok és a helyes áthaladási sorrend a Delmagyar.hu oldalán található.

Az alábbi videón pedig egy szakértő magyarázza el az elsőbbségadás előírásait.

