Mikor van elsőbbsége a villamosnak? Minden második sofőr elrontja a választ!
Tudod, hogy kinek van elsőbbsége, amikor villamossal kerülsz egy forgalmi helyzetbe? Még a tapasztalt sofőrök közül is sokan bizonytalanok, ha síneket látnak a kereszteződésben. KRESZ-tesztünkben most felmérheted, hogy mennyire vagy képben a villamossal kapcsolatos szabályokkal.
Az alábbi közlekedési helyzetben el kell döntened, hogy ki haladhat tovább elsőként, és kinek kell elsőbbséget adnia. Nézd meg a KRESZ-tesztet, gondold végig a szituációt, majd válaszold meg a kérdést.
Vizsgáld meg figyelmesen a fenti képet, idézd fel a villamosra vonatkozó közlekedési szabályokat, és döntsd el, kinek van elsőbbsége a kereszteződésben.
Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését
Ebben a szituációban három jármű érkezik egy egyenrangú útkereszteződéshez: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. A helyzetre vonatkozó szabályok és a helyes áthaladási sorrend a Delmagyar.hu oldalán található.
Az alábbi videón pedig egy szakértő magyarázza el az elsőbbségadás előírásait.
