6 órája

Mikor van elsőbbsége a villamosnak? Minden második sofőr elrontja a választ!

Címkék#kresz-teszt#kereszteződés#villamos

Tudod, hogy kinek van elsőbbsége, amikor villamossal kerülsz egy forgalmi helyzetbe? Még a tapasztalt sofőrök közül is sokan bizonytalanok, ha síneket látnak a kereszteződésben. KRESZ-tesztünkben most felmérheted, hogy mennyire vagy képben a villamossal kapcsolatos szabályokkal.

Szoljon.hu

Az alábbi közlekedési helyzetben el kell döntened, hogy ki haladhat tovább elsőként, és kinek kell elsőbbséget adnia. Nézd meg a KRESZ-tesztet, gondold végig a szituációt, majd válaszold meg a kérdést.

kresz-teszt villamossal
Még a rutinos sofőrök dolgát is megnehezíti az a KRESZ-teszt, amelyben a villamosközlekedés szabályait kell megválaszolni
Fotó: erdekesmagazin.hu

Vizsgáld meg figyelmesen a fenti képet, idézd fel a villamosra vonatkozó közlekedési szabályokat, és döntsd el, kinek van elsőbbsége a kereszteződésben.

Mutatjuk a KRESZ-teszt megfejtését

Ebben a szituációban három jármű érkezik egy egyenrangú útkereszteződéshez: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. A helyzetre vonatkozó szabályok és a helyes áthaladási sorrend a Delmagyar.hu oldalán található.

Az alábbi videón pedig egy szakértő magyarázza el az elsőbbségadás előírásait.

Teszteld tudásod további feladványainkkal

Ha tetszett ez a feladvány, oldd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is, és tudd meg, mennyire vagy magabiztos a különféle közlekedési szituációkban. Minden kérdés másfajta gondolkodásmódot kíván, így hatékonyan fejlesztheted tudásodat és a forgalmi helyzetek felismerésében szerzett elméleti rutinodat.

