Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval

Nem titok, hogy a Szolnok utcáin véletlenszerűen kiosztott különleges cetlik vándorüzeneteket hordoznak.

A különleges cetlik manapság sokakat megtalál Szolnokon

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

A Cyrano hosszadalmas és megterhelő próbafolyamata, nem kicsit, szentimentálissá változtatta a színigazgató-színművész lelkivilágát. A jövőre újabb ciklusát megkezdő Barabás Botond, a Tisza-parti teátrum társulata és a színházi dolgozók jelen időben az egész világot a keblükre ölelnék, és az emberiség összes tagjának mondanának egy jó szót.

Ez a misszió piciben már el is kezdődött Szolnokon. A színháziak, középiskolás diákok bevonásával, apró cetlikre jegyezve, pozitív tartalmú üzeneteket osztogatnak az utca emberének. Ez a küldetés egyébiránt az évad új darabja, a Cyrano de Bergerac októberi premierjével esett egybe („A történet rólad szól!”), ezáltal is érzékenyítve az „ezerfejűt” a színházi világra, a színpadi kultúra közvetítésre történő fogékonyságra.

Egy jelenet a Szolnoki Szigligeti Színház első őszi bemutatójából, a Cyrano de Bergerac című darabból

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház

– A történet csak veled teljes. Mi a színpadon varázslatot szövünk, hogy két órára könnyebb és szebb legyen a világ. Ez az ajándék ma már szinte luxus – de mi egész évre adunk belőle, újra és újra. Gyere, engedd, hogy a színház a te történeted része legyen! – ez a szolnoki színház üzenete ma a leendő nézőinek.

A Szigligeti manapság nem csupán közönségének üzen. A napjainkban osztott cetlijeik tartalma által bátorítást ad az egyénnek, mely papírosokat és a rajta álló gondolatokat bárki megtarthatja, vagy akár tovább is adhatja.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mit mondanak a különleges cetlik?

„Nem önzőség nemet mondani!”; „Nem vagy egyedül! Több támogatás vesz körül, mint gondolnád!”; „Olyat érdemelsz, aki mindig, mindennap téged választ, hezitálás nélkül. Ne állj meg addig, amíg őt meg nem találod!”; „Nem kell mindig tapsot kapnod. A csend is értékes pillanat!”; „Gyönyörű a mosolyod!”. Hát mik ezek, ha nem energialöketek az élethez?

„Egy apró cetli. Egy mondat. Egy pillanat. Mindenki más üzenetet kapott, és mindenki mást visz magával belőle – pont úgy, ahogy a színházból is hazaviszünk valamit. Néha csak egy gondolatot, néha egy érzést, néha egy felismerést, ami velünk marad. Ez a színház dolga: felvidítani, elgondolkodtatni és értéket adni – élőben, itt és most. És ki tudja? Talán egy mondat is megváltoztathat valamit bennünk. Te mit viszel haza magaddal? – kérdezi az üzeneteket hordozó cetlik gazdájától a Szigligeti, de a választ mindenkinek magának kell megfogalmaznia...