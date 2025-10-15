Teszteld tudásod: mit tudsz a falusi nők világnapjáról?

október 15., szerda

Azokat a falusi nőket ünnepli a világ, akik munkájukkal és tudásukkal életben tartják a vidéket. Tedd próbára magad kvízünkkel, és tudd meg, mennyire ismered ezt a különleges világnapot!

Kiss Ádám

A falusi nők a mezőgazdaság és a helyi közösségek láthatatlan hősei. Az ENSZ közel két évtizede külön világnapon ismeri el a szerepüket, hogy felhívja a figyelmet munkájuk jelentőségére. Játssz velünk, és tudd meg, mennyire ismered a falusi nők világnapját!

1.
Mikor tartják a falusi nők világnapját?
2.
Melyik szervezet ismerte el hivatalosan először a falusi nők világnapját?
3.
Mi a világnap fő célja?
4.
Melyik évben ismerték el hivatalosan a falusi nők világnapját az ENSZ által?
5.
A falusi nők világnapja leginkább mely globális problémára hívja fel a figyelmet?

