Különleges madarakkal vadásztak a viharos szélben Tiszatenyőn – látványos fotókat hoztunk

Különleges vadászat vette kezdetét október 24-én, pénteken Tiszatenyő határában, mivel nem fegyverrel, hanem sassal, sólyommal és héjával vágtak neki a területnek a résztvevők. A Magyar Solymász Egyesület első alkalommal szervezte meg a Lelovich György Emlékvadászatot.

Impozáns madarak vettek részt az első Lelovich György Emlékvadászaton

Fotó: Mészáros János

Könnyedén kapták el a nyulakat a Lelovich György Emlékvadászaton

A kiadós esőtől elázott talajon csúszkáltak az autók a Tiszatenyőtől távol eső kiserdő szélén lévő gyülekezőhelyig. Bató Miklós Újszilvásról érkezett a Kecsével, a nyolc éves szirti sassal.

– A fiatal hím ragadozó a legeredményesebb nyúlvadász Európában. Évente 80-100 nyulat ejt el – mesélte a gazdája. – Tavaly fogott két őzsutát és két gidát, valamint rókát. A mostani viharos erejű szél próbára tette a fiatal madarat, azért így is sikerült elkapnia a vadnyulat.

Molnár György Jászberényből egy tizenegy éves tojó héjával jött, mely eddig nyulat és fácánt fogott. Bódis Gergely László Ecserről érkezett egy tojó Harris héjával, amivel nyulakra szokott vadászni. A kistestű héják munkáját nagyon megnehezítette a viharos szél, ők így inkább az erdősáv védett oldalán várták a Tiszatenyői Lelovich György vadásztársaság hajtói által felzavart nyulakat.

A háromnapos vadászat utolsó állomása vasárnap a Fegyverneki Szent Vendel templom volt, ahol a hagyományos solymász misén vettek részt a vadászok és madaraik. Azt követően közösen ellátogattak a temetőbe és megkoszorúzták Lelovich György sírját. A tavaly felállított kopjafánál aztán már egyenként emlékeztek a nagy vadászra.

