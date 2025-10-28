október 28., kedd

Koszorúzást is tartottak

1 órája

Különleges madarakkal vadásztak a viharos szélben Tiszatenyőn – látványos fotókat hoztunk

Címkék#héja#Lelovich György Emlékvadászat#Sólyom

Kecse, a nyolcéves hím szirti sas a viharos szélben is elkapta a tarlón cikázó vadnyulat. Kégalérián mutatjuk a Lelovich György Emlékvadászat leglátványosabb pillanatait.

Mészáros János

Különleges vadászat vette kezdetét október 24-én, pénteken Tiszatenyő határában, mivel nem fegyverrel, hanem sassal, sólyommal és héjával vágtak neki a területnek a résztvevők. A Magyar Solymász Egyesület első alkalommal szervezte meg a Lelovich György Emlékvadászatot.

Lelovich György emlékvadászat
Impozáns madarak vettek részt az első Lelovich György Emlékvadászaton
Fotó: Mészáros János

Könnyedén kapták el a nyulakat a Lelovich György Emlékvadászaton

A kiadós esőtől elázott talajon csúszkáltak az autók a Tiszatenyőtől távol eső kiserdő szélén lévő gyülekezőhelyig. Bató Miklós Újszilvásról érkezett a Kecsével, a nyolc éves szirti sassal.

– A fiatal hím ragadozó a legeredményesebb nyúlvadász Európában. Évente 80-100 nyulat ejt el – mesélte a gazdája. – Tavaly fogott két őzsutát és két gidát, valamint rókát. A mostani viharos erejű szél próbára tette a fiatal madarat, azért így is sikerült elkapnia a vadnyulat.

Molnár György Jászberényből egy tizenegy éves tojó héjával jött, mely eddig nyulat és fácánt fogott. Bódis Gergely László Ecserről érkezett egy tojó Harris héjával, amivel nyulakra szokott vadászni. A kistestű héják munkáját nagyon megnehezítette a viharos szél, ők így inkább az erdősáv védett oldalán várták a Tiszatenyői Lelovich György vadásztársaság hajtói által felzavart nyulakat.

A háromnapos vadászat utolsó állomása vasárnap a Fegyverneki Szent Vendel templom volt, ahol a hagyományos solymász misén vettek részt a vadászok és madaraik. Azt követően közösen ellátogattak a temetőbe és megkoszorúzták Lelovich György sírját. A tavaly felállított kopjafánál aztán már egyenként emlékeztek a nagy vadászra.

Képgalériánk az első vadászaton készült.

Lelovich György Emlékvadászat

Fotók: Mészáros János

 

