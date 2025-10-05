1 órája
Micsoda forgatag! Sztárfellépők is érkeztek a Magyarok Vásárára Kenderesen – galériával
Egész napos forgatag, zenés produkciók és vásári hangulat jellemezte a szombatot Kenderesen. Fotókon mutatjuk, milyen remek hangulatban telt a Magyarok Vására.
A Magyarok Vására töltötte meg szombaton a kenderesi Horthy ligetet.
A napot a Móricz Zsigmond Művelődési Ház elől induló csikósok, betyárok, néptáncosok által vezetett felvonulás nyitotta meg. A ligetbe érve aztán kezdődött az estig tartó forgatag. Több táncos műsor, a Vöröskereszt Önkéntes Ifjúsági csoport előadása után átadták a Konyhakertek program díjait, majd délután a sztárfellépők érkeztek.
Magyarok Vására a Horthy ligetben, 2025Fotók: Daróczi Erzsébet
Fergeteges koncertek zárták a Magyarok Vására programot
A sort Peter Šrámek műsora nyitotta, őt Varga Miklós magyarságtudatos dallamai követték, a Budapesti néptáncosok fergeteges tánca után Dorogi Barbara énekelt a közönségnek. A Gypo Circus és Szirota Jennifer közös produkciója után a napot a Kárpátia együttes élő koncertje zárta.
A ligetben a finom falatok mellett az ország minden részéről érkező kézművesek kínálták portékáikat. Volt harcsakolbász, füstölt áru, méz, sajt, kézműves sör és sok egyedi, kézzel készített ajándék termék.
