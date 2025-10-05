Micsoda forgatag! Sztárfellépők is érkeztek a Magyarok Vásárára Kenderesen – galériával

Fergeteges koncertek zárták a Magyarok Vására programot

A sort Peter Šrámek műsora nyitotta, őt Varga Miklós magyarságtudatos dallamai követték, a Budapesti néptáncosok fergeteges tánca után Dorogi Barbara énekelt a közönségnek. A Gypo Circus és Szirota Jennifer közös produkciója után a napot a Kárpátia együttes élő koncertje zárta.

A ligetben a finom falatok mellett az ország minden részéről érkező kézművesek kínálták portékáikat. Volt harcsakolbász, füstölt áru, méz, sajt, kézműves sör és sok egyedi, kézzel készített ajándék termék.