Kilenc és fél évtizeddel a háta mögött elárulta, mi a hosszú élet titka

Kilencvenötödik születésnapján köszöntötte otthonában Szepesi Tibor, Karcag polgármestere Somogyi Péterné Kállai Máriát, vagy ahogyan mindenki ismeri, Marika nénit. Az ünnepeltet az önkormányzat és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levele mellett dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető is felkereste, aki egy tortával tette még szebbé a jeles napot.

Somogyi Péterné Kállai Mária, Marika néni születésnapja illusztris vendégekkel telt

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az elmúlt kilenc és fél évtized nem volt könnyű Marika néni számára, de optimizmusa mindig átsegítette a nehezebb időszakokon, és a betegségeken is. Azt mondja, a hosszú élet titka nagyon egyszerű: „dolgozni kell!”

És ő valóban így is tesz. Kiskertjében idén is megtermett a paradicsom, a szőlő, a szilva és a körte, két hatalmas dinnye pedig most érik. A virágoskertben színpompás petúniák, rózsák és krizantémok díszlenek, minden gondos keze munkáját dicséri.

Marika néni 1950-ben kötött házasságot imádott férjével, akitől sajnos már negyedszázada elbúcsúzott. Mégsem érzi magát magányosnak, hiszen fia, menye, két unokája és három dédunokája nap mint nap szeretettel veszik körül.

Fiatalon, mindössze tizenöt évesen ment férjhez, akkor még Kisújszálláson éltek. 1955-ben költöztek a Cserhátra, Karcag külterületi tanya központjába, ahol tizennyolc tehenet gondoztak. Húsz év múlva sikerült beköltözniük a városba, ahol házat vettek, lebontották, majd újat építettek a helyére. Péter fia közben kitanulta a villanyszerelő szakmát, melyben egészen nyugdíjazásáig dolgozott.

Marika néni születésnapján is sütkérezett

– Büszke vagyok rá, mert jó szakember lett. Igazi ezermester – jelenti ki róla édesanyja, aki menyével is nagyon jóban van, sokszor a vasárnapi ebédet is közösen készítik. Az unokák és a dédik pedig nem kérhetnek olyat, amit ne tudna nekik megsütni, hiszen kelt tésztás sütikben igazán otthon van. A dédi verhetetlen a rétesben, pogácsában, ferdinándban és az egytojásos sütiben – állítja egyöntetűen a család.

Marika néni a gulyásleves mellett imádja a töklevest és a főzelékeket is. Agykarbantartásnak rejtvényt fejt, és rengeteget olvas, családja magazint is járat neki. Fiatalon vert csipkéket és kesztyűket készített, és a kézimunkák mellett állatokat is tartottak férjével – sertést, baromfit, ami kiegészítette a családi jövedelmet, a kiskert pedig ellátta őket zöldséggel, gyümölccsel.