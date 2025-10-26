2 órája
„Elégedett vagyok, megbékéltem saját magammal, mindennel” – kilenc évtized emlékei
Amint arról a közelmúltban hírt adtunk, kilencvenedik születésnapján a lakásán köszöntötték a szolnoki Mihalcsik Istvánt. A nyugalmazott honvéd tiszthelyettessel és pénzügyi szakemberrel, Mihalcsik Istvánnal életének főbb állomásairól beszélgettünk.
Kilenc évtized emlékei elevenedtek meg egy olyan ember elbeszélésében, aki a második világháborút, a téeszesítést, a katonai szolgálat éveit, családi örömöket és tragédiákat is megélt. Mihalcsik Istvánnal beszélgettünk.
– Egy személyes kérdést engedjen meg elsőnek. Hogyan tudta elérni, hogy kilencven esztendősen is több évtizedet letagadhat a korából?
– Drága jó édesanyám génjeit örököltem. Bár ő is korán megőszült, de ránc nem volt az arcán. Én 1935. szeptember 26-án születtem Tiszaörvényen, öten voltunk testvérek, és a szüleink hitben és szeretetben neveltek bennünket. Korán megtanultam, hogy a falusi gazdaság sok teendőjében mindenkinek van feladata. A tanulás mellett segítettem a ház körül, a jószágok ellátásában, emellett hamar megtanultam a sütés, főzés fortélyait is. Szerettem tanulni is, amire volt lehetőségünk. Két bátyám Tiszafüredre járt polgári iskolába, és én is követtem őket. Igaz, naponta öt kilométert kellett az iskoláig gyalogolni. Közben jött a második világháború, és a front közeledésével a németek egész Tiszaörvény népét átzavarták a Tiszántúlra, Két óra alatt teljesen kiürítették a falut, és amikor két hónap után hazatérhettünk, pusztán az maradt meg, amit elvittünk magunkkal. Mindent új kellett kezdeni. A jó lovakat elvitték az oroszok, és hagytak helyette egy sebesült lábút, meg egy kis mongol lovat. Közben jött az infláció, következett az államosítás, a beszolgáltatás, jöttek a kötelező termelési szerződések. 1953-ban összesen hetven mázsa kenyér- és takarmánygabonánk termett, ebből húsz mázsát be kellett adni ingyen, adó címén. Túléltük, segített a hitünk, reménységünk, meg a szorgalom és a kitartás. Említettem, hogy jól tanultam, s ezt szerettem volna tovább folytatni, sajnos ez a vágyam akkor nem teljesülhetett. A bátyáim megnősültek, elköltöztek otthonról, nekem kellett többet dolgozni.
– Hogyan kezdődött a több évtizedes katonai szolgálata?
– 1955-ben vonultam be Karcagra sorkatonai szolgálatra, ahonnan 1957-ben szereltem le. Hazamentem, ott folytattam, ahol abbahagytam, jött a téeszesítés. Bevitték a közösbe a
- tizennégy hold jó minőségű szántónkat,
- az erdőt,
- a gyümölcsöst,
- négy törzskönyvezett lovunkat,
- a teheneket,
- sertéseket, és
- az összes gazdasági felszerelést a gépekkel együtt.
Ekkor visszamentem Karcagra és a következő évben jelentkeztem tiszthelyettesképző iskolára, amit kiváló eredménnyel végeztem el. A képzés befejeztével a tatai hadosztályhoz helyeztek a Légvédelmi Parancsnokság állományába, ahol idővel megkaptam a Haza Szolgálatáért kitüntetést. Innen Várpalotára vezényeltek, de akkor adták át a szolnoki repülőteret, és én ide kértem magam. Szolnokon hat évig szolgáltam a pénzügy kötelékében, közben elvégeztem a közgazdasági technikumot, és ez idő alatt kaptam meg a Haza Szolgálatáért kitüntetés ezüst fokozatát továbbá a Tízéves Szolgálatért kitüntetést is. Sajnos közben megromlott az egészségi állapotom, és emiatt 1969-ben tartalék állományba helyeztek. A kapcsolat azért nem szakadt meg a régi alakulatommal, azt az Obsitos Lokátorosok Társaságában a mai napig életben tartjuk.
A katonaság után is jól boldogult Mihalcsik István
– Hogyan illeszkedett vissza a civil életbe?
– A katonaság után a Szolnok Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállaltnál helyezkedtem el és ott dolgoztam húsz évig. Sajnos 1988-ban egy súlyos műtéten estem át és nyugállományba vonultam. Hogy mégis itt vagyok, azt köszönhetem a feleségemnek, akivel ötvennégy évig éltünk boldog házasságban, melyből két gyermekünk született. Szép nagy a családom. Négy unokám és öt dédunokám van. Azt hiszem, hogy máig ez, és a Teremtőm éltet. Sajnos Pannikám hosszú súlyos betegség után már tizenegy éve átment az örökkévalóságba, Pisti fiam meg két év múlva követte az édesanyját.
– Egy korábbi találkozásunkkor feltűnt nekem, hogy milyen hozzáértéssel szólt a fákról, növényekről, mennyire kötődik a természethez…
– Hogyne, az alföldi tájnak is megvan a szépsége, ezzel fejezem ki a földhöz meg a tájhoz való szeretetemet. Az unokáimnak is mindig elmesélem, hogy ez, vagy az milyen fa és miért van. A gyereknek minél hamarabb ismerni kell az őt körülvevő élővilágot, hogy ha ránéz bármire, tudja, hogy az micsoda. A természettel való szoros kapcsolatom mellett hiszek Istenben, mindig kértem Őt, hogy adjon erőt, békességet számomra. Elégedett vagyok, megbékéltem saját magammal, mindennel. Az megráz, hogy sokan elmentek mellőlem, de az egész életnek az a lényege, hogy békesség legyen. Meg szeretet. Akkor nincs semmi baj.
