„Elégedett vagyok, megbékéltem saját magammal, mindennel” – kilenc évtized emlékei

Kilenc évtized emlékei elevenedtek meg egy olyan ember elbeszélésében, aki a második világháborút, a téeszesítést, a katonai szolgálat éveit, családi örömöket és tragédiákat is megélt. Mihalcsik Istvánnal beszélgettünk.

Mihalcsik István kilencvenedik születésnapi köszöntésén leányával

Fotó: Nagy Balázs

– Egy személyes kérdést engedjen meg elsőnek. Hogyan tudta elérni, hogy kilencven esztendősen is több évtizedet letagadhat a korából?

– Drága jó édesanyám génjeit örököltem. Bár ő is korán megőszült, de ránc nem volt az arcán. Én 1935. szeptember 26-án születtem Tiszaörvényen, öten voltunk testvérek, és a szüleink hitben és szeretetben neveltek bennünket. Korán megtanultam, hogy a falusi gazdaság sok teendőjében mindenkinek van feladata. A tanulás mellett segítettem a ház körül, a jószágok ellátásában, emellett hamar megtanultam a sütés, főzés fortélyait is. Szerettem tanulni is, amire volt lehetőségünk. Két bátyám Tiszafüredre járt polgári iskolába, és én is követtem őket. Igaz, naponta öt kilométert kellett az iskoláig gyalogolni. Közben jött a második világháború, és a front közeledésével a németek egész Tiszaörvény népét átzavarták a Tiszántúlra, Két óra alatt teljesen kiürítették a falut, és amikor két hónap után hazatérhettünk, pusztán az maradt meg, amit elvittünk magunkkal. Mindent új kellett kezdeni. A jó lovakat elvitték az oroszok, és hagytak helyette egy sebesült lábút, meg egy kis mongol lovat. Közben jött az infláció, következett az államosítás, a beszolgáltatás, jöttek a kötelező termelési szerződések. 1953-ban összesen hetven mázsa kenyér- és takarmánygabonánk termett, ebből húsz mázsát be kellett adni ingyen, adó címén. Túléltük, segített a hitünk, reménységünk, meg a szorgalom és a kitartás. Említettem, hogy jól tanultam, s ezt szerettem volna tovább folytatni, sajnos ez a vágyam akkor nem teljesülhetett. A bátyáim megnősültek, elköltöztek otthonról, nekem kellett többet dolgozni.

– Hogyan kezdődött a több évtizedes katonai szolgálata?

– 1955-ben vonultam be Karcagra sorkatonai szolgálatra, ahonnan 1957-ben szereltem le. Hazamentem, ott folytattam, ahol abbahagytam, jött a téeszesítés. Bevitték a közösbe a

tizennégy hold jó minőségű szántónkat,

az erdőt,

a gyümölcsöst,

négy törzskönyvezett lovunkat,

a teheneket,

sertéseket, és

az összes gazdasági felszerelést a gépekkel együtt.

Ekkor visszamentem Karcagra és a következő évben jelentkeztem tiszthelyettesképző iskolára, amit kiváló eredménnyel végeztem el. A képzés befejeztével a tatai hadosztályhoz helyeztek a Légvédelmi Parancsnokság állományába, ahol idővel megkaptam a Haza Szolgálatáért kitüntetést. Innen Várpalotára vezényeltek, de akkor adták át a szolnoki repülőteret, és én ide kértem magam. Szolnokon hat évig szolgáltam a pénzügy kötelékében, közben elvégeztem a közgazdasági technikumot, és ez idő alatt kaptam meg a Haza Szolgálatáért kitüntetés ezüst fokozatát továbbá a Tízéves Szolgálatért kitüntetést is. Sajnos közben megromlott az egészségi állapotom, és emiatt 1969-ben tartalék állományba helyeztek. A kapcsolat azért nem szakadt meg a régi alakulatommal, azt az Obsitos Lokátorosok Társaságában a mai napig életben tartjuk.