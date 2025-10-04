október 4., szombat

Sportért és egészségért

A BÁCSVÍZ örökbe fogadta a kunszentmártoni iskolát a Millió lépés programban

Címkék#BÁCSVÍZ Zrt#Millió lépés#program

Mozgás, közösség, játék – mindez most egy izgalmas kihívásban találkozik a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai számára. A millió lépés kihívásban a szülők, gyerekek közösen gyűjthetik a lépéseket, mellyel sporteszközökre beváltható 1 millió forintot nyerhetnek az intézménynek.

Major Angéla

Egy országos egészségmozgalom, egy lelkes közösség és egy helyi iskola, amely most különleges segítséget kapott: így állt össze az idei Millió lépés az iskoládért kihívás története Kunszentmártonban.

Millió lépés, mellyel sporteszközöket nyerhetnek az iskolák
Forrás: Getty Images Hungary

Millió lépés a gyerekekért

A Millió lépés az iskoládért egy országos, ingyenes kezdeményezés, amelyben bárki részt vehet. A mozgást – legyen az séta, futás, kerékpározás vagy akár tánc – egy mobilalkalmazás alakítja át „lépéssé”, és az így gyűjtött pontokat az iskolák javára lehet felajánlani. A cél nem más, mint hogy december 7-ig minél több közösség minél több lépést gyűjtsön.  A közös teljesítményt összeadva a közösség virtuálisan körbejárja az Országos Kékkör túraútvonalát. Minden hetedik teljesített kör után az iskola egy sorsjegyet kap, amivel sporteszközökre beváltható 1 millió forintot nyerhetnek az intézmények. Így minél többször teljesítik a kört, annál nagyobb az esélyük a nyereményre.

Lép a cég – a BÁCSVÍZ szavazásán Kunszentmárton győzött

Idén a BÁCSVÍZ Zrt. is csatlakozott a programhoz saját kezdeményezésével, a „LÉP A CÉG! – A BÁCSVÍZ Zrt. lép egy nagyot az iskolákért!” kihívással. A cég dolgozói csapatként gyűjtik a lépéseket, és egy szeptember 19-ig tartó online szavazás döntötte el, hogy melyik iskola kapja meg a támogatásukat. Négy intézmény közül lehetett választani, végül a legtöbb voksot a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szerezte meg. Ez azt jelenti, hogy a társaság minden munkatársi lépése a kunszentmártoni diákok javára íródik.

Évről évre többen csatlakoznak

Az iskola a hírportálunknak elmondta, hogy ezzel a győzelemmel a BÁCSVÍZ Zrt. úgymond örökbe fogadta őket, így mostantól minden egyes dolgozói lépés a kunszentmártoni gyerekeket segíti. Több éve vesznek részt a Millió lépés programban, sőt, minden évben egyre nagyobb az érdeklődés. A gyerekek regisztrációját otthon a szülők segítik, így a családok közösen élhetik át a kihívás örömét. Az iskola szerint a mostani támogatás különösen nagy lendületet adhat a közösségnek, hiszen minden megtett lépés duplán számít: az ő teljesítményük és a BÁCSVÍZ dolgozóinak erőfeszítései együtt növelik az esélyt a fődíjra.

Egy lépésnél sokkal többről van szó

A program nem csupán a mozgást népszerűsíti. A résztvevők naponta jelezhetik az applikációban, hogyan jutottak el iskolába vagy munkahelyre. A gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel érkezők úgynevezett zöld pontokat szereznek, amelyekért napi ajándékokat sorsolnak ki, és minden 2000 pont újabb sorsjegyet jelent az iskolának. Így a fenntartható közlekedés is hozzájárul az iskolák esélyeihez.

A kunszentmártoni iskola azt hangsúlyozta: minden lépés számít, akár egy rövid séta, akár egy hosszabb kirándulás. A közös erőfeszítés egészséget és közösségi élményt ad, és közelebb kerülnek ahhoz is, hogy a gyerekek ily módon új sporteszközöket kaphassanak.

 

