október 4., szombat

Ferenc névnap

Séta

24 perce

Nem kerül semmibe ez a rendkívül hatásos gyógyír, amiből mindenkinek jutott Jászberényben

Címkék#séta#szoljon videó#gyógyír#kártya#béke#mosoly

A mosoly pozitív érzelmeket közvetít, mellékhatások nélkül gyógyítja a lelkünket és hidakat épít az emberek között. Olyan egyetemes nyelv, melyet a világon mindenhol ismernek. A Mosoly Világnapja alkalmából október 3-án, pénteken derűs sétát szerveztek Jászberényben. Mutatjuk, hogyan fogadták a járókelők a vidám üzeneteket.

Illés Anita

A Mosoly Világnapja Harvey Ball, amerikai grafikus nevéhez fűződik, aki az 1960-as évek elején alkotta meg a sárga mosolygós arcot, azaz a smiley-t. A jeles napot 1999 óta tartják világszerte, október első péntekén. Jászberény immár második alkalommal csatlakozott a Mosolygós Magyarokért Mozgalom kezdeményezéshez, az Országos Mosoly Naphoz. 

Pozitív üzenetet közvetít a Mosoly Világnapja.
Vidám sétát szerveztek a Mosoly Világnapja alkalmából Jászberényben. A résztvevők mosolykártyákkal lepték meg a járókelőket
Fotó: Pesti József

Mosoly Világnapja: különleges kártyákat osztogattak 

A mosoly, az elfogadás, a béke és az összefogás került fókuszba a Mosoly Világnapján Jászberényben. A vidám séta délelőtt 10 órakor indult a Conselve-parkból. A szervezők szerint a mosoly a legjobb gyógyír, ami nem kerül semmibe. Hihetetlen erő van egy igazi, őszinte mosolyban: számos pozitív hatása közül az egyik az, hogy csökkenti a stresszt és a szorongást. Emellett erősíti az immunrendszert és kiváló kedélyjavító. A jászberényi sétához csatlakozók járókelőket is jókedvre derítve pozitív energiával és mosolykártyák üzeneteivel haladtak végig a városközpontban. Útba ejtették a piacot és néhány közintézménybe is mosolyt vittek. 

Jászberény második alkalommal csatlakozott a Mosolygós Magyarországért Mozgalom kezdeményezéséhez 
Fotó: Pesti József

A Mosolygós Magyarokért Mozgalmat (MMM) a gyöngyösi Farkas Éva pedagógus, lélekgyógyász 2010-ben hozta létre férjével, aki sajnos már Odafentről drukkol a programért – olvasható a mozgalom honlapján. Fő célkitűzése, hogy a program 2040-ig egy pozitívabban gondolkodó generációt neveljen ki. 

