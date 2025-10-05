Finomságok, ameddig csak a szem ellát: ilyen volt az idei Nagy Befőzés Napja Nagykörűben – galériával, videóval

Ez utóbbi választ megerősítendő keltettek életre a községben olyan – a gyümölcsfavirágzástól a boldogságos terítékig – rendszerbe szedett rendezvénysort, amely a helyben élőket ösztönzi a kiváló termékek létrehozására, lett légyen az zöldség-, gyümölcs-, méz-, tej- és húsféle. Egyik ilyen szezonális esemény a Nagy Befőzés Napja.

Idén is a vidék ízeinek keresésére érkeztek Nagykörűbe a vendégek. A Nagy Befőzés Napját immáron tizenhatodik alkalommal rendezték meg

Fotó: Mészáros Géza

Szombaton hamisítatlan őszi napot tartogatott az időjárás az idei Nagy Befőzésre. Reggel a napsütés ellenére csípősebb idő, mely a délutáni programokra több fokot is engedett. A falusi ízek és illatok ínycsiklandó hívószóként csalogatta Nagykörűbe a nagyérdeműt, ahol a piactéren a vidéki nagymamák konyháinak kirakodóvására várta az érdeklődőket.