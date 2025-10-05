október 5., vasárnap

Gasztrofesztivál

1 órája

Finomságok, ameddig csak a szem ellát: ilyen volt az idei Nagy Befőzés Napja Nagykörűben – galériával, videóval

Címkék#Nagy Befőzés Nap#gyümölcs#méz

Nagykörűben idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg a község egyik legjelentősebb gasztroturisztikai fesztiválját. A Nagy Befőzés Napja az egyik olyan rendezvénye a falunak, mely annak az útkeresésnek az állomása, ami ma minden vidéki közösséget feszít: mitől egyedi ez a „hely”.

Mészáros Géza

Ez utóbbi választ megerősítendő keltettek életre a községben olyan – a gyümölcsfavirágzástól a boldogságos terítékig – rendszerbe szedett rendezvénysort, amely a helyben élőket ösztönzi a kiváló termékek létrehozására, lett légyen az zöldség-, gyümölcs-, méz-, tej- és húsféle. Egyik ilyen szezonális esemény a Nagy Befőzés Napja.

Nagy Befőzés Napja Nagykörűben 2025
Idén is a vidék ízeinek keresésére érkeztek Nagykörűbe a vendégek. A Nagy Befőzés Napját immáron tizenhatodik alkalommal rendezték meg
Fotó: Mészáros Géza

Szombaton hamisítatlan őszi napot tartogatott az időjárás az idei Nagy Befőzésre. Reggel a napsütés ellenére csípősebb idő, mely a délutáni programokra több fokot is engedett. A falusi ízek és illatok ínycsiklandó hívószóként csalogatta Nagykörűbe a nagyérdeműt, ahol a piactéren a vidéki nagymamák konyháinak kirakodóvására várta az érdeklődőket.

Nagy Befőzés Napja Nagykörűben, 2025

Fotók: Rimóczi Ágnes

Zenei kínálat a Nagy Befőzés Napján

A kiskamrák terítékei között felállított színpadon egymást váltották az értékes muzsikát kínáló zenészek. A Nagy Befőzés Napja zenei kínálatában mikrofon mögé álltak: Újhelyi Kinga és a Trio Consort, valamint a Budapest Ragtime Band.

Este a Tájház táncházzá vált, míg a művelődési házban friss, ropogós magyar filmet vetítettek le. Még a vasárnap is tartogatott izgalmakat: a Lombkorona sétány Lomb bisztrójában bruncholás, azaz késői reggelizés zajlott, amely szintén része volt annak a mutatványnak, ami feltálalta azt a régi hagyományt, miszerint mi történik ősszel egy falusi kiskonyhában...

