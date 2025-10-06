2 órája
Térségünk lovasai és kocsitolói remekeltek a hétvégi, Szilvásváradon megrendezett 18. Nemzeti Vágtán
Óriási izgalmat és egy végletekig kiélezett futamot hozott a 2025-ös Nemzeti Vágta vasárnapi döntője, melyen a Magyarkanizsát képviselő Rozs Anna Júlia hajszállal megelőzte a Tahitótfalu színeiben versenyző Rigó Lorettát, ezzel kiérdemelve a Herendi Hadik Huszár szobrot, valamint a Nemzeti Vágta Vándordíját, az 1848-as huszárszablyát. A 18. Nemzeti Vágta törökszentmiklósi és abonyi sikereket is tartogatott.
A 2025. évi, 18. Nemzeti Vágta október 5-i döntőinek napján további négy versenyszámban hirdettek győzteseket.
Törökszentmiklós lovasai két érmet szerezek a Nemzeti Vágta döntőjében
A Huszárgyerek Vágtában (10 és 13 év közötti gyermek) megvédte tavalyi címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 7 éves sportpónijával magabiztos győzelmet szerzett. A második helyen a hazai közönség nagy örömére Szilvásvárad lovasa, Penzer Kamilla, a harmadikon pedig a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara végzett a hét esztendős mén póni, Techon Mayo nyergében.
A Kishuszár Vágtát (14 és 17 év közötti fiatal) szintén Vasad lovasa nyerte: a tavaly a Huszárgyerek kategóriában diadalmaskodó 13 éves Rakottyai Judit ezúttal BT Newtown Road nevű lovával aratta le a babérokat. A második helyen a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Gréta loholt be Darling in Pink hátán, míg a harmadik helyen Sziklay Gizella (Köveskál) végzett.
A Kocsitoló versenyt a Készenléti Rendőrség csapata nyerte, amely az erdélyi Kraszna nevű település Táltos csapatát utasította maga mögé. A két évvel ezelőtti győztes, Abony ezúttal a harmadik helyen végzett a Mádi Brigitta, Bodor Erika, Mucza Földi Anita, Béres Ádám, Béres Tamás, Kovács Csaba, Miskolczi Sándor, Telek Sándor összeállítású csapattal.
