Térségünk lovasai és kocsitolói remekeltek a hétvégi, Szilvásváradon megrendezett 18. Nemzeti Vágtán

A 2025. évi, 18. Nemzeti Vágta október 5-i döntőinek napján további négy versenyszámban hirdettek győzteseket.

A Nemzeti Vágta tavalyi győztes kocsitoló-csapata, az abonyiak idén a harmadik helyre húzták be a szekerüket

Forrás: Nemzeti Vágta 2025

Törökszentmiklós lovasai két érmet szerezek a Nemzeti Vágta döntőjében

A Huszárgyerek Vágtában (10 és 13 év közötti gyermek) megvédte tavalyi címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 7 éves sportpónijával magabiztos győzelmet szerzett. A második helyen a hazai közönség nagy örömére Szilvásvárad lovasa, Penzer Kamilla, a harmadikon pedig a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara végzett a hét esztendős mén póni, Techon Mayo nyergében.

A Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara harmadik lett a Nemzeti Vágta Huszárgyerek kategóriájában a hét esztendős mén póni, Techon Mayo nyergében

Forrás: Nemzeti Vágta 2025

A Kishuszár Vágtát (14 és 17 év közötti fiatal) szintén Vasad lovasa nyerte: a tavaly a Huszárgyerek kategóriában diadalmaskodó 13 éves Rakottyai Judit ezúttal BT Newtown Road nevű lovával aratta le a babérokat. A második helyen a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Gréta loholt be Darling in Pink hátán, míg a harmadik helyen Sziklay Gizella (Köveskál) végzett.

A Kishuszár Vágta második helyezettje Csontos Gréta lett Darling in Pink nyergében

Forrás: Nemzeti Vágta 2025

A Kocsitoló versenyt a Készenléti Rendőrség csapata nyerte, amely az erdélyi Kraszna nevű település Táltos csapatát utasította maga mögé. A két évvel ezelőtti győztes, Abony ezúttal a harmadik helyen végzett a Mádi Brigitta, Bodor Erika, Mucza Földi Anita, Béres Ádám, Béres Tamás, Kovács Csaba, Miskolczi Sándor, Telek Sándor összeállítású csapattal.