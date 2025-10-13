3 órája
Ismét felütötte fejét a gyilkos kór a Jászkunságban
Újabb két embernél, köztük egy hatéves jászkunsági fiúnál azonosították a nyugat-nílusi láz fertőzést Magyarországon.
Idén már tucatnál is több nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon, a halálos kór már Jászkunságban is megjelent: egy 6 éves fiút diagnosztizáltak a betegséggel.
Nő a hazai esetek száma
A héten két új Nyugat-nílusi láz megbetegedést azonosítottak Magyarországon, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei eset és egy 45 éves nőt Csongrád-Csanád vármegyéből. Mindkét eset hazai fertőzésből származik. Ezzel 2025-ben összesen tizennégyre emelkedett a regisztrált Nyugat-nílusi láz esetek száma, amelyek közül tizenhárom belföldi, egy pedig külföldről behurcolt fertőzés. A hazai eseteket Budapesten (2 beteg) és öt vármegyében jelentették:
- Bács-Kiskun (3 fő),
- Csongrád-Csanád (1 fő),
- Heves (1 fő),
- Jász-Nagykun-Szolnok (1 fő),
- Pest (5 fő).
A betegek többsége férfi (78%), az átlagéletkor 53 év, a legfiatalabb 3, a legidősebb 85 éves. Az érintettek fele 60 év feletti, és minden beteg kórházi ellátásra szorult idegrendszeri tünetek miatt – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a nílusi láz előfordulásáról.
Mi az a nyugat-nílusi láz?
A nílusi láz, vagy Nyugat-nílusi láz egy vírusos fertőző betegség, amelyet a Nyugat-nílusi vírus okoz. A kórt elsősorban szúnyogok terjesztik, főként a Culex-fajok (pl. dalos szúnyog). Magyarországon az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, különösen a nyári-őszi időszakban.
A vírus emberről emberre közvetlenül nem terjed, természetes körforgása a madarak és a szúnyogok között zajlik. Azonban az emlősökre (köztük az emberre) is veszélyes lehet, ha egy fertőzött szúnyog megcsípi őket.
A nyugat-nílusi láz tünetei
A fertőzöttek többsége tünetmentes, de nagyjából ötből egy embernél enyhe panaszok jelentkeznek az alábbiak közül:
- láz,
- fejfájás,
- izomfájdalom,
- hányinger, hányás,
- bőrkiütés,
- nyirokcsomó-duzzanat.
Súlyos esetben – a fertőzöttek körülbelül 1%-ánál – idegrendszeri szövődmények is kialakulhatnak, például:
- agyhártyagyulladás (meningitis),
- agyvelőgyulladás (encephalitis),
- bénulás.
Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?
Mivel nincs védőoltás vagy specifikus gyógyszer a betegség ellen, a legfontosabb a szúnyogcsípések elleni védekezés:
- szúnyogriasztó használata,
- hosszú ujjú ruházat,
- szúnyogháló,
- pangó vizek (szúnyogtenyésző helyek) felszámolása.
Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?
A szakértők azt javasolják, hogy ha valakinél hirtelen láz, erős fej- vagy izomfájdalom, illetve idegrendszeri panaszok – például zavartság vagy szédülés – jelentkeznek, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Súlyosabb esetben a beteget kórházi ellátásban kell részesíteni.
