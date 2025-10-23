A bérház pincéjétől az iskolapadig minden pillanat tanított valamit – a szolnoki tanárnő személyes krónikája 1956-ról

Halász Rozáliát, Rózsikát a legtöbben Kovács Gyulánéként ismerik. Sokan Rózsikaként, és ugyanannyian Erzsikeként szólítják, bár utóbbi, kéretlenül felvett keresztnevét máig nem tudja, ki és mikor aggatta rá. Kovács Gyuláné dr. biológia-kémia szakos középiskolai tanár, „Aranygyűrűs” környezetvédelmi szakmérnök, tudományos doktor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja. Férje révén a család 1974-ben költözött Szolnokra. Az októberi forradalom Rózsika fiatalságának legszebb idején tört ki.

Kovács Gyuláné az 1956-os októberi forradalom megélője. A szolnoki biológia-kémia szakos középiskolai tanár, szakmérnök, tudományos doktor háta mögötti fali képen szülőháza, a kunszentmiklósi családi porta látható, kezében a féltett családi képen édesanyja fölött a három lánytestvér (balról): Kata, Rózsika és Ilike

Fotó: Mészáros János

– Anyai ágon kunszentmiklósi vagyok, oda is születtem 1941-ben. Amikor édesanyám szülésznek tanult a Budapesti Bábaképző Intézetben, 1951-ben felköltöztünk a fővárosba. Eleinte a hatodik kerületben az akkori Horn Ede, a mai Weiner Leó utcában egy harminc négyzetméteres bérlakásban laktunk, majd épp 1956 nyarán átköltöztünk a nyolcadik kerületi Lujza utcai egyik bérházba. Ott ért bennünket, négyünket, anyut, apát, Ilike húgomat és jómagamat a forradalom úgy, hogy édesanyánk pocakjában már a nyolc hónapos kistestvérünk, Kata is ott szunyókált – foglalta össze röviden az előzményeket Rózsika.

– Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc első napja, 23-a a fővárosban eleinte békésen indult délelőttig, aztán sötétedésig folyamatosan felerősödött, hangosabb lett a felzúdulás a szovjet mintájú kommunista hatalom ellen. Kedd volt. Este még viszonylag nyugalomban hajtottuk álomra a fejünket, én például abban a tudatban, hogy másnap felelni fogok történelemből, amelyből becsülettel fel is készültem – emlékezett a hajdani hatodik kerületi Varga Katalin Gimnázium akkori első osztályos tanulója.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

És akkor kitört az 1956-os októberi forradalom

– Szerdán, 24-én hajnalban arra riadtunk, hogy apánk hangos kiáltozással kelteget mindannyiunkat, mondán: „Ébredjetek, lőnek, keljetek!”. Az oroszok a lázadásra a főváros ostromával válaszoltak, fegyveres alakulatokkal, tankokkal felvonulva a stratégiai helyekre, így a lakásunkhoz közeli Teleki térre is. Nosza, a Lujza utcai bérház lakói, így mi is, elkezdtük leszerelni a lakások belső ajtajait a helyéről, majd szépen sorban levinni azokat a tömbház széntároló pincéjébe, amely óvóhelyül szolgált. Ezen ajtók voltak a székek, az asztalok, és az ágyak. A közel két hetes utcai harcokat ezeken az ajtókon vészeltük át – meséli Kovácsné.