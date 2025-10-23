1 órája
A bérház pincéjétől az iskolapadig minden pillanat tanított valamit – a szolnoki tanárnő személyes krónikája 1956-ról
A családjával fél évszázada Szolnokon élő Kovács Gyuláné dr. tizenöt esztendősen még Halász Rozáliaként a fővárosban élte meg, s élte túl az 1956-os eseményeket. Az októberi forradalomban Rózsika, nagylányként az utcai harcok kellős közepébe került, ám nem fegyverrel a kezében lázadt, hanem például egy krétával. Állítása szerint azokban az időkben minden magyar ember hazafi és hős volt. Hogy miért is?
Halász Rozáliát, Rózsikát a legtöbben Kovács Gyulánéként ismerik. Sokan Rózsikaként, és ugyanannyian Erzsikeként szólítják, bár utóbbi, kéretlenül felvett keresztnevét máig nem tudja, ki és mikor aggatta rá. Kovács Gyuláné dr. biológia-kémia szakos középiskolai tanár, „Aranygyűrűs” környezetvédelmi szakmérnök, tudományos doktor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja. Férje révén a család 1974-ben költözött Szolnokra. Az októberi forradalom Rózsika fiatalságának legszebb idején tört ki.
– Anyai ágon kunszentmiklósi vagyok, oda is születtem 1941-ben. Amikor édesanyám szülésznek tanult a Budapesti Bábaképző Intézetben, 1951-ben felköltöztünk a fővárosba. Eleinte a hatodik kerületben az akkori Horn Ede, a mai Weiner Leó utcában egy harminc négyzetméteres bérlakásban laktunk, majd épp 1956 nyarán átköltöztünk a nyolcadik kerületi Lujza utcai egyik bérházba. Ott ért bennünket, négyünket, anyut, apát, Ilike húgomat és jómagamat a forradalom úgy, hogy édesanyánk pocakjában már a nyolc hónapos kistestvérünk, Kata is ott szunyókált – foglalta össze röviden az előzményeket Rózsika.
– Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc első napja, 23-a a fővárosban eleinte békésen indult délelőttig, aztán sötétedésig folyamatosan felerősödött, hangosabb lett a felzúdulás a szovjet mintájú kommunista hatalom ellen. Kedd volt. Este még viszonylag nyugalomban hajtottuk álomra a fejünket, én például abban a tudatban, hogy másnap felelni fogok történelemből, amelyből becsülettel fel is készültem – emlékezett a hajdani hatodik kerületi Varga Katalin Gimnázium akkori első osztályos tanulója.
És akkor kitört az 1956-os októberi forradalom
– Szerdán, 24-én hajnalban arra riadtunk, hogy apánk hangos kiáltozással kelteget mindannyiunkat, mondán: „Ébredjetek, lőnek, keljetek!”. Az oroszok a lázadásra a főváros ostromával válaszoltak, fegyveres alakulatokkal, tankokkal felvonulva a stratégiai helyekre, így a lakásunkhoz közeli Teleki térre is. Nosza, a Lujza utcai bérház lakói, így mi is, elkezdtük leszerelni a lakások belső ajtajait a helyéről, majd szépen sorban levinni azokat a tömbház széntároló pincéjébe, amely óvóhelyül szolgált. Ezen ajtók voltak a székek, az asztalok, és az ágyak. A közel két hetes utcai harcokat ezeken az ajtókon vészeltük át – meséli Kovácsné.
– „Én megyek!” – mondta anyám, és október 24-én reggeltől fogva minden nap bejárt a Baross úti szülészeti klinikára, ahol szülésznő volt, és félelmet nem érezve, lelkiismeretesen igyekezett segíteni a vajúdó anyáknak. „Ne menj!” – kérlelte ugyancsak gyermeket váró anyámat apám, aki hajthatatlan volt. Ezért aztán apám, megértve a nyolc hónapos terhes anyut, minden álló reggel bekísérte őt a klinikára, majd pedig délután érte ment, és hazakísérte, nehogy valami baj történjen vele.
Rózsika hozzátette, mindig akkor mentek sietve a klinikára, amikor a tűzharcok elcsitultak.
– Az október végi egyik napon a konok kun nagyapám Kunszentmiklósról megjelent a lakásunkban:
Megérkezett a meleg!
– kiáltott fel, hátán és kezeikben kötegelt gallyak, rőzsék, szálfák. Megtudta, hogy a szén elfogyott a bérházban, senkinek nincsen mivel fűteni, ezért hol gyalog, hol stoppolva, hol vonattal, felutazott hozzánk Pestre, hogy legalább nekünk legyen tüzelőnk, hiszen akkoriban rettentően hideg volt már ősszel is.
– Volt, hogy a bérházunk óvóhelynek szolgáló szenes pincéjéből fel-felsettenkedtem a lakásunkba, hogy megnézzem, érte-e valamilyen kár az ingatlant. A tűzszünetek alatt még hagyján, hogy körülnéztem a szobákban, de többször jártam ott akkor is, amikor lőtték a házakat. Az volt a dolgom ugyanis, hogy a tűzharcok alatt nyissam ki az ablakokat, mert a tankok által leadott lövések légrobbanással is jártak, melyek sok helyen betörték a nyílászárók üvegezését. Az egyik alkalommal nyitom ki az ablakot, amikor látom, hogy az egyik orosz harckocsi lövegtornya az ablakunk felé fordul, s rám mered a tank csöve. Egy szovjet kiskatona nézi, mit csinálok, én meg nézem, hogy no most akkor vége! Szemeztünk egymással, gondolom, azt hitte, én őt akarom célba venni valamilyen fegyverrel. Nagyon lassan becsuktam az ablakot, lentről a lövegtorony más irányba fordult, s futottam lefelé a pincébe. Ez a szempárbaj örökre megmaradt bennem!
– Az egyik nap a korombeli lányokkal, osztálytársaimmal fogtuk magunkat, s belopóztunk az iskolánkba, az ottani Varga Katalin Gimnáziumba is, körülnézni. Hogy korábban társaim voltak-e vagy kicsoda, mindenesetre az osztálytermünk tábláján ez állt krétával felírva:
Magyarország magyar haza, minden orosz menjen haza!
Sose tudtuk meg, hogy ki véste fel, de néhány nap múlva a krétaírást valaki letörölte. Azt szintén nem tudtuk meg, hogy az ki volt, és milyen okból tette. Arra gondoltunk, hogy vagy politikailag nem értett egyet a táblaforradalommal, vagy azért tüntette el, hogy védje az iskola épületét, talán annak lázadó diákjait, tanárait.
– Amikor mi, fiatalok kiszöktünk az utcákra kíváncsiskodni, körülnézni, legtöbbször azért is indultunk útnak, hogy az otthonmaradottaknak élelmet szerezzünk. Boltok ugye nem voltak nyitva. Az orosz tankok viszont itt is, ott is belőtték az üzleteket, letiporták a szabadtéri piacok sátrait, faházait. Innen is, onnan is gyűjtögettünk. Babot, borsót, száraztésztát kapirgáltunk össze, s azt vittük haza. Emlékszem, november 3-án még kimentünk a hajdani Köztársaság téri pártházhoz, ahol munkagépekkel szedték fel a macskaköveket és törték fel a földet. Mi, fiatalok a tömeggel együtt álltunk a méretes földkupacokon és hallgattuk, hogy honnan jön a zaj. Sokan, így én is azt gondoltam, hogy a pártház alatti pincerendszerben bezárt politikai fogvatartottakat, vagy a bujkáló kommunistákat keresik a forradalmárok.
Aztán novemberben véget értek ezek a napok, melyek lelkesítőek, de egyben félelmetesek is voltak. Arra már nem emlékszem, hogy a gimnáziumunkban mikor folytatódott újra a tanítás. Az iskolaépületet, a bérházunkat és édesanyám munkahelyét is rengeteg találat érte. Anyám egyébként december 4-én ott szülte meg kishúgunkat, Katát, ahol dolgozott. Ilike testvéremre, talán most már elmondhatom, az említett bérházunk szenespincéjében, abban a két hétben talált rá a szerelem a későbbi férje személyében.
Az én szememben, hiszen jómagam testközelből éltem át, minden magyar ember hős volt. A bátorsághoz, a hazafisághoz, az együvé tartozáshoz a legtöbbünknek nem kellett fegyver. Elég volt a szív. Mert mennyire hős volt édesanyám, aki 1956 október végén minden álló nap gyalog ment be a munkahelyére, másoknak segíteni. És mennyire hős volt apám, aki anyámat minden álló nap el- és hazakísérte. Mekkora hős volt nagyapám, aki fáradtságot nem ismerve bandukolt fel Pestre, súlyos tüzelőt szállítva didergő családtagjainak. Mennyi, de menyi hős gyermek volt, akik a nagyszüleiknek, szüleiknek, testvéreiknek, barátaiknak, ismerősöknek, ismeretleneknek nap mint nap szedegették össze a tűzharc alatt álló utcákról a talált élelmet.
– A december 4-én megszületett Kata húgunk Karácsony körül nagyon megbetegedett. Tüdő- és mellhártyagyulladást kapott, ödémája lett, kórházban ápolták. A két ünnep közben már rendkívül súlyos volt az állapota. December 31-én az orvosok annyit közöltek velünk, hogy „Ha a holnapot megéri, élve marad! Ha nem, hát akkor…”. Emlékszem, Szilveszter estéjén négyen, anya, apa, Ilike és én ültünk a dísztelen, sötét szobában. Örülni nem volt okunk, csak vártuk, hogy gyorsabban teljenek a percek.
- Bizakodtunk,
- de féltünk is.
- Vártuk az éjfélt,
- és a hírt.
Ami végül kora hajnalban megérkezett: „Él!”. Kata és Ilike és én is élünk még. És emlékezünk.
Én például arra, hogy 1956. október 23-án becsülettel megtanultam a történelemleckét, de azt a fejezetet soha, senki nem kérdezte fel tőlem... – zárta le forradalmi emlékeit Rózsika.
